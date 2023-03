Thibaud Comparot

Vendredi 10 Mars 2023 17:32

Mike Krack, directeur de l'équipe Aston Martin, a insisté sur le fait que l'équipe ne se laissera pas entraîner dans une "guerre des mots" avec Red Bull au sujet du design de l'AMR23.

L'équipe basée à Silverstone a fait tourner les têtes avec sa performance lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison. Son rythme de course a été suffisamment bon pour lui permettre de terminer sur le podium avec Fernando Alonso, et d'être la deuxième équipe la plus rapide derrière Red Bull.

On a beaucoup parlé des similitudes entre les concepts de l'AMR23 et de la RB18, la monoplace qui a permis à Red Bull de battre Ferrari avec 205 points d'avance au Championnat du monde des constructeurs l'année dernière.

Sergio Perez a plaisanté en disant qu'il y avait "trois Red Bull" sur le podium de Bahreïn, tandis que le conseiller en sport automobile de la marque autrichienne, Helmut Marko, a souligné l'influence du directeur technique d'Aston Martin, Dan Fallows, qui était auparavant responsable de l'aérodynamique chez Red Bull.

"C'est vrai, ce que Fallows avait dans la tête ne peut pas être effacé", a déclaré Marko à Servus TV.

"Il n'est pas interdit de copier la mise à jour, mais peut-on copier avec autant de détails sans disposer de la documentation de notre voiture ?"

En réponse, Krack a déclaré : "Nous avons toujours décidé que nous n'irions pas plus loin : nous avons toujours décidé que nous n'entrerions pas dans une guerre des mots".

L'écart avec Red Bull est important

"Je pense que l'écart est encore important, nous ne savons pas quelle a été la gestion de Red Bull et ce qu'elle a fait lors du dernier GP", a ajouté Krack.

"Je pense qu'il était assez confortable pour eux de performer avec les pneus tendres et durs et de mener la course jusqu'à la fin."

"Mais nous nous battons ici avec des équipes qui ont l'habitude de rouler à l'avant, elles sont très habituées au développement à haute intensité. Je pense donc qu'il faut faire preuve de respect et d'humilité, et voir comment les choses se poursuivent."