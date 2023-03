Hankook et la lourde tâche de remplacer Michelin en Formule E

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Mars 2023 14:16

Hankook Tire est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans la fabrication de pneus pour voitures, camions, bus et véhicules de construction. L'entreprise a été fondée en 1941 sous le nom de Chosun Tire Company, son siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud.

Après la Seconde Guerre mondiale, la société a été nationalisée et renommée Korea Tire Company. En 1968, elle a été privatisée et renommée Hankook Tire Manufacturing Co., Ltd. Depuis lors, la marque Hankook a connu une croissance rapide et est devenue l'une des marques de pneus les plus reconnues au monde.

Au fil des ans, Hankook a investi massivement dans la recherche et le développement de nouveaux produits et technologies pour améliorer la performance, la sécurité et la durabilité de ses pneus. En 2016, Hankook a ouvert son premier centre de recherche et développement aux États-Unis, et en 2017, elle a ouvert un centre de recherche et développement en Allemagne.

Aujourd'hui, Hankook est une entreprise mondiale présente dans plus de 180 pays, avec des usines de production en Corée du Sud, en Chine, en Hongrie et en Indonésie. La marque est connue pour ses pneus haute performance, ainsi que pour ses pneus respectueux de l'environnement, tel que ceux fabriqués à partir de caoutchouc naturel.

Hankook remplace Michelin en FE

L'équipementier a fait son entrée en Formule E cette saison, avec la lourde tâche de prendre le relais de Michelin. La firme française était présente dans la discipline depuis sa création en 2014.

La firme coréenne a développé des pneus Hankook spécifiques pour la Formule E, avec des mélanges de gomme et des dessins de bande de roulement spécialement adaptés aux exigences de la compétition. Les pneus de la Formule E sont également plus étroits que les pneus traditionnels de course, ce qui permet aux voitures de course de manœuvrer plus facilement sur les circuits urbains étroits.

L'objectif d'Hankook était de pouvoir fournir aux écuries de Formule E des pneus capables de rouler sur le sec comme sous la pluie. Si cet objectif a été rempli, il demeure toujours une petite interrogation du côté de la performance de ces nouveaux pneus.

"Nous nous attendions à un peu mieux, mais j'imagine que tout le monde ici s'attendait à un peu mieux", déclare Manfred Sandbichler, directeur de la compétition européenne chez Hankook. "Nous en analysons les raisons en profondeur ainsi que la manière d'y remédier."

Si Stoffel Vandoorne fut le dernier vainqueur en FE chaussé de pneus Michelin, Jack Dennis fut le premier avec des pneus Hankook au volant de l'Avalanche Andretti. La saison 2023 de Formula E a débuté en janvier dernier à Mexico. S'en sont suivi trois événements qui ont permis à Pascal Wehrlein de prendre les commandes du championnat.

Hankook ne découvre pas le sport automobile

Hankook a une longue histoire dans le sport automobile, remontant aux années 1970, lorsque l'entreprise a commencé à produire des pneus pour les courses automobiles en Corée du Sud. Depuis, Hankook s'est étendu à des compétitions de haut niveau dans le monde entier, y compris la Formule 3, la Formule 4, la Formule Renault, le championnat de DTM et le Championnat du monde des rallyes de la FIA.

En 1997, Hankook a établi un partenariat avec la Fédération internationale de l'automobile (FIA) pour devenir le fournisseur officiel de pneus pour le Championnat du monde de rallye junior de la FIA. Lors, Hankook a également été le fournisseur officiel de pneus pour le Championnat du monde des rallyes de la FIA, ainsi que pour les séries de courses de la FIA, notamment la Formule 3, la Formule 4 et la Formule Renault.

Hankook est également impliqué dans des courses de voitures de tourisme, y compris le DTM allemand et le TCR International Series, ainsi que dans des courses de voitures de sport telles que l'endurance, le GT et le prototype.

Au fil des années, Hankook a remporté de nombreuses victoires et a été récompensée pour la qualité de ses pneus en sport automobile. En 2017, Hankook a remporté le prix du "Fournisseur de l'année" de la FIA pour son travail dans le Championnat du monde des rallyes de la FIA. Hankook continue d'investir dans la recherche et le développement de nouveaux pneus pour améliorer la performance des voitures de course et des véhicules de tous les jours.