Lazenby : "Je n'exclurai pas le transfert d'Hamilton chez Ferrari"

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Mars 2023 18:40

Selon Simon Lazenby, journaliste F1 de Sky Sports, l'avenir de Lewis Hamilton en Formule 1 pourrait bien se jouer chez Ferrari.

Le Britannique souligne la spirale descendante de Mercedes et, bien que Lewis Hamilton soit toujours en quête d'un huitième titre, il n'est pas certain qu'il y parvienne chez Mercedes.

McLaren espère utiliser sa nouvelle soufflerie dès le mois de juinLire plus

Hamilton, 38 ans, a entamé sa dixième année chez Mercedes en 2023. Après une année 2022 décevante, il espérait une meilleure année 2023. Cependant, le début de la saison montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'écurie basée à Brackley. Le contrat du Britannique expire à la fin de la saison en cours et les négociations pour un nouvel accord ont été suspendues pour le moment.

Transfert chez Ferrari ?

Le septuple champion du monde a déjà fait savoir que tout ce qui comptait, c'était de remporter son huitième titre mondial. Il semble que Mercedes ne sera pas en mesure de rivaliser pour ce titre dans un avenir proche. Un départ vers Red Bull Racing semble peu probable et chez Aston Martin, Fernando Alonso préférerait probablement que son éternel rival ne le rejoigne pas non plus. Lazenby explique que Ferrari pourrait être la meilleure option pour Hamilton. "Dans le passé, Lewis a déclaré qu'il aimerait piloter pour Ferrari. Si Ferrari a une avance confortable sur Mercedes, je ne l'exclurais pas", explique-t-il.

Duo Hamilton-Leclerc chez Ferrari ?

Charles Leclerc a encore un contrat qui le lie à l'écurie de Maranello jusqu'à la fin de l'année 2025, les têtes se sont donc tournées vers le siège de Carlos Sainz. Le contrat de l'Espagnol court jusqu'à fin 2024 et il semble être l'homme idéal aux côtés du Monégasque. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'Hamilton serait ouvert à une aventure en rouge que Ferrari est prêt à l'envisager. Pour l'heure, le Britannique va devoir mettre les bouchées doubles pour faire rouler la W14, car un changement n'est pas toujours une garantie de succès non plus.

Le facteur Fred Vasseur

Nouvel arrivant à la tête de la Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur a connu une brillante carrière en GP2 (F2) avant de connaitre la F1. Ce dernier, en compagnie de Nicholas Todt, crée l'écurie ART Grand Prix en 2004. Après avec mené Nico Rosberg au titre de champion de GP2 en 2005, la saison suivante fut celle d'un certain Lewis Hamilton. Toutefois, les deux hommes se connaissent et se côtoient depuis la saison 2005, année au cours de laquelle le futur septuple champion du monde avait rejoint l'écurie ASM (formation de Steeve Marcel, directeur technique).

Shovlin s'inquiète pour Mercedes : "Nous avons perdu près d'une demi-seconde"Lire plus

Lorsque le journal l'Équipe demandait il y a deux ans à Fred Vasseur s'il gardait toujours contact avec son ancien pilote, ce dernier a déclaré ; "C'est plus distant, en ce moment, à cause du Covid et parce que je suis le boss d'une autre équipe que la sienne. Mais, dans le paddock, lorsqu'on se croise, il a toujours des mots gentils. Et pourtant, c'est devenu une star."