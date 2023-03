Shovlin s'inquiète pour Mercedes : "Nous avons perdu près d'une demi-seconde"

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Mars 2023 14:29

Mercedes ne sait plus où donner de la tête en ce début de saison après le décevant Grand Prix de Bahreïn. Même l'ingénieur de piste Andrew Shovlin n'a pas encore pris conscience des problèmes de l'équipe, et il sait juste qu'il est urgent d'apporter des changements.

Alors que l'écurie allemande semblait enfin maîtriser ses problèmes à la fin de l'année 2022 et se rapprochait de Red Bull Racing, elle s'est retrouvée au pied du mur lors du premier Grand Prix de la saison 2023, Ferrari et Aston Martin semblant plus rapides que l'équipe de Toto Wolff.

Les Mercedes ont finalement franchi la ligne d'arrivée en cinquième et septième position, provoquant le mécontentement de l'équipe.

La dégradation des pneus mine le rythme des Mercedes

Au final, Lewis Hamilton a franchi la ligne d'arrivée avec un écart de 51 secondes sur Max Verstappen, ce qui pose beaucoup de questions à l'écurie allemande. "Au final, nous avons beaucoup de travail à faire. L'écart en qualifications était assez important. Nous avons perdu près d'une demi-seconde et en course, cet écart était encore plus important. Cela est dû au fait que lorsque vous avez une dégradation des pneus, vous commencez à glisser davantage et les pneus deviennent chauds. À la fin, il devient très difficile de les contrôler."

La W14 manque de vitesse

L'ingénieur britannique poursuit. "Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre à comprendre, mais l'essentiel est de maîtriser la dégradation sur les longs runs. C'était précisément l'un de nos points forts l'année dernière." Pourtant, des inquiétudes subsistent.

"Il est évident que quelque chose ne va pas très bien et nous devons y travailler. En fin de compte, c'est aussi ce qui explique l'écart vers l'avant. La vitesse brute de la voiture n'est pas suffisante. Nous travaillons très dur en ce moment pour voir ce que nous pouvons faire dans un avenir proche. Nous espérons alors nous retrouver à une meilleure place."