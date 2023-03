Button va courir cette saison en NASCAR Cup

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Mars 2023 13:41

Jenson Button participera à trois épreuves du championnat NASCAR Cup Series aux États-Unis.

Jenson Button, Champion du monde 2009 de Formule 1 qui compte 306 départs pour 15 victoires, 8 pole positions et 50 podiums, va se lancer cette année en NASCAR. Soutenu par Mobil1 et l'équipe Stewart-Haas Racing, il portera le numéro 15 lors de trois épreuves : la première à Austin fin mars, la seconde à Chicago en juillet, la troisième et dernière à Indianapolis en août.

"La première fois que je suis monté dans la voiture du Garage 56, je me demandais ce que je faisais", raconte Jenson Button. "C'est très différent, et je me suis dit ça pendant quatre tours. Mais ça reste une voiture de course avec quatre pneus qui touchent le sol. C'est une voiture de course mécanique, c'est encore mieux pour apprendre. J'ai vraiment aimé ce défi."

"Une voiture de Cup a beaucoup moins d'appui aérodynamique et est beaucoup plus lourde, mais la voiture du Garage 56 m'a donné une idée de ce à quoi ça ressemblera, ainsi qu'une direction, et c'est très utile. Je sais que pour ma première course, on ne s'attend pas à ce que je me qualifie devant ni que je me batte pour la victoire. J'ai beaucoup de respect pour les pilotes du championnat Cup. Il y a tellement de talent, que ce soit sur les circuits ovales ou routiers."

"Il y a dix ans, les gens disaient que les pilotes de NASCAR ne savaient pas conduire sur un circuit, mais je pense qu'ils ont prouvé le contraire. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un ancien pilote de F1 monte dans une voiture de stock-car, il a du mal au début. Il faut un certain temps pour atteindre leur vitesse, donc je ne m'attends pas à être tout de suite devant. C'est pourquoi, pour moi, l'essentiel est de participer à plus qu'une course afin de tirer le meilleur de moi-même et de la voiture."

Jenson Button retrouvera notamment Kimi Räikkönen sur le COTA puisque le Finlandais a annoncé un peu plus tôt cette semaine sa présence pour cette manche de NASCAR Cup Series.