La carrière de Sergio commence cette année - Antonio Perez

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Mars 2023 11:32

Sergio Perez n'a pas l'intention de se contenter d'un second rôle en Formule 1. C'est ce qu'affirme son père, Antonio.

Avec le champion du monde en titre, Max Verstappen, qui évolue à son plus haut niveau chez Red Bull, certains disent qu'il est évident que le Mexicain est le "numéro 2" idéal de l'écurie autrichienne. Mais ce n'est pas l'avis du père de ce dernier.

"Nous aurons un champion de Formule 1 originaire du Mexique", a-t-il déclaré au grand journal mexicain Esto.

Il le dit depuis qu'il est enfant : "Je ne retournerai pas au Mexique tant que je ne serai pas champion du monde".

Perez, 33 ans, est sur la grille de départ depuis 2011 et a remporté quatre Grand Prix, trois au volant d'une Red Bull et un au volant d'une Racing Point.

Face à cette image de Perez comme coéquipier et lieutenant de Verstappen, son père Antonio insiste : "À partir de maintenant, sa carrière commence."

"Nous devons effacer toutes ces années qui ont passé parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de se battre comme il va le faire maintenant. Nous allons commencer à voir le meilleur de Checo Perez. Il a encore beaucoup à donner", a-t-il déclaré.

Antonio Perez affirme également qu'il est impliqué dans les négociations pour un éventuel deuxième GP mexicain à Cancún.

"La semaine dernière, j'ai eu une réunion avec des hommes d'affaires mexicains", a-t-il révélé. "Nous avons déjà préparé les lettres d'intention et je pense que nous présenterons à la mi-juillet l'emplacement du circuit, afin que les travaux puissent commencer."

"Aujourd'hui, le projet est viable à 60 %", a ajouté Perez SR. "Le plus important, c'est que la FIA et la Formule 1 m'ont déjà ouvert les portes et l'ont accepté."