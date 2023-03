Wolff - "Nous pouvons jeter notre voiture à la poubelle"

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Mars 2023 09:52

Toto Wolff a vraisemblablement déjà fait une croix sur les chances de Mercedes de remporter le Championnat du monde de F1 en 2023.

Toto Wolff est catégorique et fait tout simplement une croix sur la saison entière alors que l'équipe va s'engager sur une autre voie avec un tout nouveau "concept" de voiture.

"Après Bahreïn, je pense que Red Bull gagnera toutes les courses cette année", a-t-il déclaré au journal Osterreich.

Cependant, sur Servus TV, immédiatement après le drapeau à damier à Bahreïn, Wolff a déclaré que le plan était en fait de continuer à se battre pour le championnat.

"Oui, mais je ne parlais pas de cette année", a-t-il précisé. "Pour cette année, ce n'est plus le cas."

En effet, sur la radio autrichienne ORF, Wolff a déclaré : "Nous pouvons jeter notre voiture à la poubelle."

"Une équipe a des kilomètres d'avance sur le reste du plateau. Elle s'amuse avec la concurrence - elle n'a même pas d'usure de pneus", a-t-il ajouté.

Une autre option pour Mercedes serait d'abandonner le concept de monoplace sans ponton et d'adopter une approche plus proche de celle de Red Bull ou d'Aston Martin.

"Cela pourrait être fait", a déclaré Wolff. "Mais on ne peut pas se contenter d'installer des nacelles latérales sur la voiture, c'est une question d'écoulement de l'air."

"Notre voiture est légère, mais elle n'est pas rapide."

"L'année dernière, notre voiture s'est améliorée de plus en plus et a gagné des courses (une course sprint et un Grand Prix). C'est pourquoi nous avons décidé de maintenir le concept."

"Puis vous commencez une nouvelle saison et soudain, vous voyez que rien ne fonctionne".

David Coulthard, ancien pilote chez Red Bull, est surpris de la réaction "brutale" de Toto Wolff au sujet de la nouvelle Mercedes. L'Écossais s'étonne d'un tel jugement après seulement une course disputée en 2023.

"La voiture n'a vécu que six jours - quelques jours d'essais, trois jours à Bahreïn. Je ne sais pas où il veut en venir", a-t-il déclaré à Channel 4.

"C'est comme un grand coup de pied dans la fourmilière. Mais oui, ils ont une stratégie complètement différente avec les sidepods. Il est clair qu'ils doivent maintenant essayer de suivre le peloton".