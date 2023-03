La résurrection de Williams prendra "des années" - Vowles

Thibaud Comparot

Il faudra des années à Williams pour retrouver une place parmi les quatre premiers du Championnat du monde des constructeurs de Formule 1.

C'est ce qu'admet sans détour le nouveau patron de l'équipe, James Vowles, qui a quitté Mercedes au cours de l'hiver pour remplacer Jost Capito, évincé.

"C'est à peu près ce à quoi je m'attendais", a déclaré Vowles, 43 ans, à Auto Hebdo. "Il se peut même que ce soit un peu plus difficile que cela."

Williams ne fait plus partie des quatre meilleures équipes de F1 depuis 2015, et sa dernière victoire remonte à 2012 (Maldonado - GP Espagne). Le titre de Jacques Villeneuve en 1997 est le dernier des 9 titres de constructeurs et 7 titres de pilotes remportés par l'écurie.

"Au cours des 15 dernières années, l'équipe a connu d'énormes difficultés, financières et autres, mais elle a survécu à tout cela", a déclaré M. Vowles.

"Mais ce n'était que de la survie, comparée à d'autres équipes qui avaient les moyens financiers. C'est pourquoi il y a de grandes différences entre notre situation actuelle et celle que nous allons connaître à l'avenir."

"Il est incroyablement difficile d'entrer dans le trio de tête", a poursuivi Vowles. "Ces équipes disposent de ressources inimaginables, mais elles ont aussi l'expérience et les meilleurs éléments de la grille."

Un retour de Williams dans le top 4 est donc un objectif à long terme selon Vowles.

"Je pense qu'une étape réaliste pour cette structure est, avant tout, de s'assurer que chaque année nous allons de l'avant et que nous ne restons pas à la même place. C'est le rêve numéro un", a-t-il déclaré.

"Le rêve numéro deux est de fixer une période raisonnable dans l'avenir, et je veux dire des années, où nous commencerons à percer pour la sixième, puis la cinquième, puis la quatrième."