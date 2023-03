Ferrari enregistre un départ de taille à Maranello

Thibaud Comparot

Jeudi 9 Mars 2023 18:30

Ferrari a connu un début de saison compliqué à Bahreïn et semble faire face à un nouveau coup dur. Après avoir nommé un nouveau patron d'équipe et un stratège en chef, David Sanchez, le responsable du concept du véhicule a annoncé son départ de Maranello.

En effet, selon Autosport, David Sanchez a lui-même démissionné et s'est mis en "congé de jardinage", après que des rumeurs aient laissé entendre que Ferrari avait l'intention de se séparer de lui. Sanchez part après que le développement de la voiture a été interrompu depuis début 2022 et que l'équipe n'a pas réussi à répondre de manière adéquate aux nouvelles réglementations mises en place par la FIA au cours de la saison 2022 et début 2023.

Sanchez, qui travaille chez Ferrari depuis 2012, était à la tête du département aérodynamique de Ferrari depuis 2021. Il a veillé à ce que Ferrari commence bien la nouvelle ère en 2022 avec une voiture perfectionnée, mais depuis lors, le développement de la voiture n'est pas allé dans la bonne direction.

Le démarrage mitigé en 2023 était apparemment une raison suffisante pour que Ferrari intervienne, mais Sanchez a donc décidé de prendre les choses en main. Ce serait, après le départ d'Iñaki Rueda en tant que stratège en chef (Ravin Jain l'a remplacé), le prochain changement au sein de Ferrari. Grâce à son congé de jardinage, Sanchez n'est pas encore autorisé à travailler en Formule 1 pendant une certaine période. Après cela, il sera libre d'aller où il veut. Selon les rumeurs, il devrait alors rejoindre McLaren.