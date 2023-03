Rossi n'exclut pas un retour de Piastri chez Alpine

Thibaud Comparot

Jeudi 9 Mars 2023 20:14

Oscar Piastri et Alpine se sont séparés en mauvais termes, mais pourrait-on revoir l'Australien sous les couleurs de la marque normande ? Ce n'est pas exclu.

Insatisfait des perspectives d'avenir proposées par Alpine, dont il était le protégé depuis plusieurs années, Oscar Piastri a décidé de tourner le dos à l'écurie afin de rejoindre McLaren pour ses grands débuts en Formule 1 cette saison. Fernando Alonso a fait de même, cédant aux sirènes d'Aston Martin, et Alpine s'est retrouvé dans une situation inconfortable, jetant finalement son dévolu sur Pierre Gasly pour 2023.

L'affaire Piastri a fait grand bruit, arbitrée par le Conseil de reconnaissance des contrats de la FIA, car Alpine affirmait avoir un contrat en bonne et due forme avec son protégé pour 2023. Il n'en était rien, et c'est McLaren qui a pu s'assurer ses services définitivement, malgré les investissements non négligeables consentis par la structure d'Enstone pour former ce jeune loup prometteur. Et contre toute attente, cette dernière n'exclut pas un retour de celui-ci à l'avenir.

"On verra le moment venu", indique Laurent Rossi, PDG d'Alpine, dans le podcast Beyond The Grid, relayé par Motorsport.com. "Il n'est pas nécessaire de garder rancune, cela peut vous détruire ou détruire les choses que vous voulez faire. C'est du passé, nous gagnons au change avec Pierre de toute façon, alors pourquoi voudrais-je autre chose ? Si l'opportunité se présente un jour, je ne dis pas non, je ne dis pas oui. On verra."

Rossi se refuse en tout cas à jeter la pierre à Piastri et à Alonso, malgré leur défection. "Je ne qualifierais pas les pilotes de déloyaux, ils ont leur propre carrière à gérer, et dieu sait comme c'est difficile", souligne-t-il. "Il y a très peu d'entre eux [qui réussissent], c'est féroce, ce n'est pas facile : une mauvaise année et ils se font virer, c'est dur."

"Maintenant, il y a probablement des manières de le faire. Je n'aurais pas forcément empêché Oscar de partir. S'il était venu nous voir avec quelque chose de plus structuré : 'Eh, les gars, j'ai cette autre offre, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on peut en parler ?'. Cela nous a pris par surprise, et on dirait que cela a aussi pris Ricciardo par surprise, ça en dit long. Ce n'est pas grave, c'est du passé. Nous en avons tiré une leçon. Pour le reste, ce n'est qu'une personne. En fait, je lui souhaite le meilleur."