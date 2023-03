Zidane va "transmettre directement" son expérience à Gasly

Thibaud Comparot

Jeudi 9 Mars 2023 19:07

C'était la grande surprise de la présentation de l'Alpine A523 le mois dernier : Zinédine Zidane a rejoint le constructeur français en tant qu'ambassadeur.

Le Champion du monde de football va notamment influencer l'académie de l'écurie afin d'assurer l'égalité des chances entre les hommes et les femmes : "Alpine veut donner leur chance à des jeunes", a-t-il alors déclaré. "C'est un projet qui me plaît autour de l'égalité des chances. J'attends une chose, c'est d'être au travail, de vivre des expériences avec ces jeunes et partager mon expérience. J'étais gamin, on m'a donné ma chance et ça, ça me parle."

Son arrivée a en tout cas suscité l'enthousiasme de Pierre Gasly. Passionné de football, Gasly a toujours admiré Zidane, au point que c'est ce dernier qui lui a inspiré le choix du numéro 10. Maintenant que les deux hommes sont collègues, Gasly va profiter de toute l'expérience de son aîné. "Il était ravi de pouvoir obtenir les conseils d'un ancien Champion du monde sur la gestion de la pression, de la performance, à court ou moyen terme", a expliqué Laurent Rossi, PDG d'Alpine, dans le podcast Beyond The Grid.

"Dans la vie de tous ces athlètes d'élite, il y a toujours des doutes, il y a toujours des hauts et des bas, et il faut gérer ça. Il y a aussi la gestion du temps, des loisirs, de l'entourage, de la carrière. Zidane a fait ça individuellement et en tant que manager de talents, en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Quelqu'un de tel est extrêmement précieux. Ce sont des choses que Zidane va transmettre directement à Pierre, ne serait-ce qu'en deux conversations de cinq ou dix minutes, c'est largement suffisant. Les champions se reconnaissent, ils parlent la même langue, ils sont parfaitement conscients qu'il faut faire quelque chose d'exceptionnel atteindre le dernier dixième, voire centième de performance."