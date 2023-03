Mercedes envisage de confier ses meilleurs moteurs à Aston Martin

Thibaud Comparot

Jeudi 9 Mars 2023 18:12

Et si les meilleurs moteurs de Mercedes étaient finalement livrés à Aston Martin plutot qu'aux Flèches d'argent ?

L'équipe de Formule 1 Mercedes a reçu un message particulièrement désagréable de la part du siège. Si les Flèches d'argent ne parviennent pas à redresser quelque peu la barre en l'espace de deux courses, le siège social jettera son dévolu sur Aston Martin. L'équipe cliente obtiendrait alors les meilleurs moteurs à la place de l'équipe d'usine. C'est ce que rapporte le journal espagnol The Objective.

Au cours de la semaine d'essais, il est déjà apparu qu'Aston Martin avait fait un excellent travail cet hiver, tandis que les problèmes de Mercedes refaisaient surface. Cette image s'est confirmée lors du Grand Prix de Bahreïn. Mercedes n'a pas pu faire le poids, tandis que Fernando Alonso s'est battu pour monter sur le podium au volant de son Aston Martin. Mercedes a annoncé par la voix de Toto Wolff qu'elle allait changer radicalement de cap pour tenter de redevenir compétitive. Mais si ce plan ne porte pas ses fruits d'ici deux courses, le siège de Mercedes a d'autres projets. En tant que principal partenaire d'Aston Martin, il préférerait se concentrer sur les performances de l'équipe de Silverstone.

Le média espagnol rapporte que Mercedes a reçu un message désagréable de la part de son siège social. Wolff et consorts auront deux courses pour démontrer qu'ils peuvent encore renverser la vapeur. S'ils n'y parviennent pas, l'attention se portera sur Aston Martin. Si l'état-major de Mercedes opte pour une concentration totale sur Aston Martin, cela signifie également que Lewis Hamilton et George Russell ne bénéficieront plus des meilleurs moteurs, ces derniers seront donnés à Fernando Alonso ainsi qu'à Lance Stroll.

Les meilleurs moteurs ne vont plus à Mercedes ?

Bien que les moteurs de Mercedes et d'Aston Martin - produits à l'usine de Brixworth - soient similaires en théorie, il existe de légères différences dans la pratique.

Les moteurs sont tous construits selon le même principe, par les mêmes mains et avec les mêmes matériaux, mais il arrive régulièrement - en raison d'écarts, d'imprécisions ou de matériaux défaillants - qu'il y ait de légères différences de performances. Les moteurs sont donc soumis à des tests approfondis avant d'être livrés aux équipes. Les moteurs présentant les meilleures statistiques ont logiquement été livrés à l'équipe Mercedes.

Hamilton sera-t-il sacrifié au profit d'Alonso ?

Si le siège de Mercedes décide qu'il est plus intéressant d'un point de vue sportif et financier d'aider Aston Martin à réussir, les meilleurs moteurs n'iront plus à Hamilton, mais à Alonso. Selon The Objectivo, le message du siège n'a pas été bien reçu par l'équipe de Formule 1 de la marque allemande. Reste à savoir ce que cette nouvelle va changer dans les négociations entre Mercedes et Hamilton.