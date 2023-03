Leclerc a testé la Ferrari 2003-GA : "Super fun dans les virages lents"

Thibaud Comparot

Le mois dernier, Charles Leclerc a pu prendre le volant de la Ferrari 2003-GA menée au titre mondial par Michael Schumacher, accompagné par Rubens Barrichello pour la couronne des constructeurs. Clairement, le pilote de la Scuderia a apprécié l'expérience.

C'est sur la piste d'Abu Dhabi qu'ont eu lieu ces essais début février, Leclerc limant le bitume au volant d'une monoplace équipée de pneus de démonstration. Les F1 ont bien évolué lors des 20 dernières années : unités de puissance hybride, poids, aéro… Clairement le Monégasque a vu la différence !

"L'appui que l'on a sur la voiture d'aujourd'hui est absolument incroyable, et il est très difficile de comprendre quels progrès ont eu lieu depuis 2003. Cela dit, avec son poids, la voiture de 2003 est super fun à piloter dans les virages lents", a déclaré Leclerc dans le podcast Beyond The Grid, relayé par Motorsport.com. "Entre 2017 et 2003, le chrono était très similaire – mais réalisé de manière très différente. La 2017 était très rapide dans les virages rapides mais perdait du temps dans les virages lents, et vice versa."

Le pilote Ferrari remarquait-il vraiment la différence de poids ? "Oui, beaucoup", a-t-il répondu. "C'est juste l'agilité de la voiture, la manière dont on peut jouer avec l'arrière de la voiture, c'est très fun à piloter. Les voitures d'aujourd'hui, quand on perd l'arrière, pour le récupérer… C'est fun d'une certaine manière, mais il faut être fou pour trouver ça fun ! La voiture de 2003, quand on perd l'arrière, la manière dont on reprend le contrôle est bien plus appréciable – c'est plus facile, mais on y prend plus de plaisir."

Leclerc a en tout cas suffisamment attaqué pour prendre du plaisir. "Pas trop fort, car ce n'était pas ma voiture, ça reste la voiture 2003 de Michael. J'ai beaucoup de respect pour ça, alors j'ai gardé ça à l'esprit", a-t-il précisé. Il a conclu : "C'est fun d'avoir un peu de survirage avec ces voitures-là, alors j'ai essayé de le créer, juste pour m'amuser encore plus."