Le moteur de 2026 sera badge Red Bull et pas Ford - Marko

Thibaud Comparot

Jeudi 9 Mars 2023 16:21

C'est Red Bull, et non Ford, qui sera au cœur de l'unité de puissance de l'équipe championne en titre à partir de 2026.

L'équipe détenue par la boisson énergétique a discuté avec son partenaire actuel, Honda, puis avec Porsche, au sujet d'éventuelles collaborations en matière de moteur pour la prochaine ère de réglementation.

Finalement, Red Bull a décidé de faire équipe avec Ford.

Lorsqu'on lui a demandé si les discussions avec Porsche et Ford avaient lieu en même temps, le Dr Helmut Marko a déclaré à Speed Week : "Non, les discussions avec Ford ont eu lieu plus tard."

"Les deux parties se sont approchées l'une de l'autre", a ajouté le haut conseiller de l'équipe.

"Les négociations ont été menées personnellement par le président Bill Ford et le directeur général Jim Farley avec notre chef d'équipe Christian Horner, que j'ai soutenu."

On comprend mieux pourquoi Red Bull, qui a créé sa nouvelle filiale Red Bull Powertrains, a opté pour une alliance avec Ford plutôt qu'avec Honda ou Porsche.

"Même si l'équipe s'appelle Red Bull Ford ou Ford Red Bull", explique Marko, "le moteur proviendra uniquement de Red Bull Powertrains".

"Ford sera impliqué dans la technologie des batteries."

Red Bull Racing domine actuellement la Formule 1, mais en coulisses, il y a eu beaucoup de changements, notamment après la mort du fondateur Dietrich Mateschitz.

"Nous nous sommes rencontrés deux fois", a déclaré Marko lorsqu'on lui a demandé comment se passaient les relations avec le nouveau PDG de la société mère, Oliver Mintzlaff.

"Il reste à voir dans quelle mesure il répondra à nos idées. Red Bull Racing a toujours été très indépendante", a déclaré l'Autrichien de 79 ans.

L'Autrichien et ancien pilote admet toutefois que Mateschitz lui manque.

"Il n'est plus question que je fasse un compte-rendu par téléphone après chaque séance et chaque course. La relation directe, personnelle et amicale n'existe plus", a ajouté Marko.

"Didi était un visionnaire."

Par conséquent, Marko a déclaré ne pas savoir combien de temps il restera chez Red Bull, car il n'a jamais officialisé son rôle par un titre officiel ou même un contrat.

"Je suis une personne libre", a déclaré Marko. "Je peux arrêter à tout moment si je ne suis plus heureux. Attendons de voir comment l'avenir va se dérouler".