Horner sur Drive to Survive, c'est "Comme les Kardashians sur roues"

Thibaud Comparot

Jeudi 9 Mars 2023 15:28

Netflix a apporté à la Formule 1 un nouveau public, jeune, américain et féminin.

C'est ce que pense Christian Horner, le patron de l'écurie Red Bull, lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de la série Drive To Survive, souvent critiquée par les "puristes" parce qu'elle brouille les frontières entre réalité et drame.

Le départ de Leclerc a ruiné les chances de victoire de PerezLire plus

"Parfois, c'est un peu comme les Kardashians sur roues", a-t-il déclaré à Bloomberg.

Mais si cette critique est valable pour certains, pour d'autres, c'est une bonne nouvelle, y compris pour Red Bull d'un point de vue commercial.

"Sur les 25 nouveaux partenaires que nous avons introduits au cours des trois dernières années, 21 sont basés aux États-Unis", a révélé Horner. "Trois d'entre eux font partie du classement Fortune 500. "

"La Formule 1 est en feu en ce moment".

Selon lui, Netflix y est pour beaucoup.

"Nous avons connu une croissance massive - tout le phénomène de 'Drive to Survive' a fait découvrir la Formule 1 à un tout nouveau public, un public plus jeune et un public très américain", a déclaré Horner.

"Ce que Drive to Survive a fait, c'est un excellent travail d'explication du sport et d'introduction d'un nouveau public, jeune et féminin. Elle a montré certains des personnages et certaines des compétitions qui se déroulent en coulisses."

Le succès de Drive to Survive est tel qu'il a attiré l'attention sur le fait qu'il mettait en avant certaines marques affiliées au tabac devant ce nouveau public influençable de Netflix.

Alpine doit se rapprocher d'Aston Martin - SzafnauerLire plus

La FIA rejette cette critique, déclarant à l'agence de presse AFP qu'elle reste "fermement opposée à la publicité pour le tabac".

"Nous ne sommes pas en mesure d'interférer avec les accords commerciaux privés entre les équipes et leurs sponsors ni avec les accords de diffusion", a ajouté l'instance dirigeante du sport.