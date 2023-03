Le départ de Leclerc a ruiné les chances de victoire de Perez

Thibaud Comparot

Jeudi 9 Mars 2023 14:35

Sergio Perez a terminé deuxième du Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier, s'inclinant face à Max Verstappen. Le pilote mexicain estime que son mauvais départ et Charles Leclerc en particulier l'ont empêché d'attaquer le Néerlandais.

De son côté, Perez est une nouvelle fois confiant pour la saison à venir et a même déjà donné un avertissement à Verstappen. "Nous avons travaillé dur pendant l'hiver, donc c'est génial de voir tout le monde apprécier la première course et notre solide package. La qualification m'a permis de me battre pour la victoire, mais au final, la deuxième place était le maximum possible. Je pense que je parviens à me rapprocher de Verstappen à chaque séance", a-t-il révélé plus tôt.

Différence de pneus entre Perez et Leclerc

Le Mexicain tente maintenant d'expliquer comment il se fait qu'il n'ait pas pu attaquer son coéquipier Verstappen pour le gain de la première place lors du Grand Prix de Bahreïn. Pour ce faire, il pointe principalement du doigt Leclerc, qui s'est envolé de sa place au début de la course. "Oui, c'était vraiment le cas. Je suis resté derrière Charles pendant ce premier relais. Il était très difficile de le dépasser. Il avait des pneus neufs, donc on pouvait clairement voir la différence durant le premier relais", a noté Perez.

L'écart avec Verstappen était trop important

Il poursuit : "Dès que je me suis rapproché de lui et que j'ai essayé de l'attaquer tôt, j'ai eu de la dégradation dans les pneus et je les ai détruits. J'ai donc dû rester très patient et attendre. Quand j'ai réussi, j'ai continué à faire les meilleurs tours. Au cours du deuxième relais, j'ai réussi à passer. Mais malheureusement, c'était trop tard. C'était quelques tours de trop et cela nous a mis loin derrière Max. Dans ce cas, nous avons gardé le même écart pour le reste de la course et nous n'avions aucune chance de nous battre pour la victoire."