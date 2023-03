La F1 était sur le point de signer l'arrivé du Grand Prix d'Afrique du Sud

Thibaud Comparot

Jeudi 9 Mars 2023 11:27

La Formule 1 était sur le point de signer un contrat pour la tenue d'un Grand Prix en Afrique du Sud à Kyalami. Cependant, selon Jody Scheckter, quelqu'un au circuit est devenu trop gourmand, mettant un terme brutal à un processus de six ans. Le champion du monde 1979 l'a révélé à Total-Motorsport.com.

Le Grand Prix d'Afrique du Sud a été organisé 33 fois dans l'histoire de la Formule 1, dont 21 fois sur le circuit de Kyalami - y compris la course de 1981 où aucun point n'a été distribué. Entre 1986 et 1991, ce Grand Prix n'a pas eu lieu en raison de l'apartheid, avant de revenir pour deux courses à partir de 1992. Dans cinq jours, cela fera exactement 30 ans que la F1 n'a pas couru sur le continent africain.

L'appât du gain

"J'étais moi-même en plein dedans. Mon cousin a travaillé dessus pendant six ans", raconte Jody à propos de son cousin Warren Scheckter, PDG de l'Association du Grand Prix d'Afrique du Sud. "Nous étions si proches. Mais quelqu'un de Kyalami a fait passer le montant des frais d'inscription de 500 000 à 2 millions de dollars et a voulu reprendre l'ensemble du projet. La F1 est venue nous voir pour signer. [Warren] avait le soutien du gouvernement et de certaines des personnes les plus riches d'Afrique du Sud. Tout était prêt, mais celui de Kyalami est devenu trop gourmand. La F1 est partie et à partir de ce moment-là, tout a changé. Le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait une querelle et a retiré son soutien, ce qui a mis fin à la procédure."

Tout est une question d'argent

"Peut-être que cela se répétera. Je ne sais pas", explique encore l'ancien pilote Ferrari. "Mon cousin y a travaillé presque à plein temps pendant six ans, parce qu'il faut d'abord aller voir le gouvernement pour obtenir un soutien et qu'ils doivent tous se mettre d'accord pour établir un budget. Cela demande énormément d'efforts. Soudain, c'était fini et il ne lui restait plus rien. Je pense que Kyalami est le circuit qui est encore à l'étude. Ils savent ce qu'il faut faire et c'est possible." Un circuit urbain à Cape Town pourrait être une autre solution, mais tout est une question d'argent.