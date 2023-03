"Checo Pérez peut être champion, malgré Max Verstappen"

Thibaud Comparot

Mercredi 8 Mars 2023 17:11

Il n'est pas évident d'être le coéquipier de Max Verstappen ! Le commentateur hispanisant Fernando Tornello constate que disposer du volant Red Bull au sein de l'équipe actuellement dominatrice aux côtés du pilote le plus affûté du miment est à la fois une bénédiction et une malédiction pour Pérez, dont le passage au sein de l'équipe Red Bull coïncide bien évidemment avec l'omniprésence de Verstappen dans les priorités de celle-ci. A juste titre, car de 15 des 22 courses de la saison dernières furent remportées par Verstappen, tandis que le Mexicain a triomphé en deux occasions sur le même laps de temps.

D'autres anciens pilotes et managers ont déjà expliqué que c'est l'inconvénient de travailler avec quelqu'un comme le Néerlandais. Les comparaisons se traduisent généralement par une défaite pour Pérez.

Tornello, qui cette saison commente les courses sur F1TV et Star + pour l'Amérique latine, pense que Pérez sera cette fois "beaucoup plus proche" du titre en 2023.

"Checo Pérez veut avoir un bon championnat, etil peut gagner le championnat du monde, ce qui ne va pas être facile pour lui, compte tenu du coéquipier qu'il a, mais ce n'est pas impossible", a-t-il averti sur TikTok.

Presque 12 secondes de retard à Bahreïn

La critique de Sergio la saison dernière concernait notamment l'écart statistique flagrand entre lui et son équipier. Néamoins, sur la partie chronométrée, le GP de Bahreïn n'a pas été si difficile pour le Mexicain, qui a franchi le drapeau à damier 11,987 secondes derrière lui. L'écart qui séparait Pérez et Verstappen au 20e tour de course a en réalité même baissé jusqu'à l'arrivée, Pérez devant certes maintenir un rythme supérieur pour contenir toute éventuelle menace de Ferrari, Mercedes ou Aston Martin.