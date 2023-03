Piastri révèle les points positifs de ses débuts éphémères en F1

Thibaud Comparot

Mercredi 8 Mars 2023 16:08

Oscar Piastri a révélé ce que sont selon lui les "cases cochées" de ses débuts en F1 qui l'ont laissé satisfait, malgré un abandon anticipé lors du Grand Prix de Bahreïn, sa première épreuve disputée en Formule 1.

La recrue australienne a été forcée de quitter la course de Sakhir au 12e tour en raison d'un problème électrique qui n'a pas pu être résolu en dépit d'un reboot du système via le volant.

Malgré un week-end difficile pour l'équipe - Lando Norris a également abandonné dans les derniers kilomètres après avoir géré un problème pneumatique tout au long de la course - Piastri a maintenu qu'il conservait de sa première en F1 beaucoup de points positifs.

"Je pense que le départ de la course et la procédure de grille [étaient une expérience] : quelqu'un devant moi s'est arrêté dans la mauvaise place - je ne sais pas si c'était Logan (Sargeant) ou quelqu'un d'autre [Ocon, ndlr], mais j'ai du me mettre coup de dernière minute dans la bonne place", a déclaré Piastri.

"Tout s'est passé assez rapidement, mais le départ a été vraiment bon. Je n'ai pas eu l'approche la plus propre dans le premier virage avec Tsunoda, mais je pense que mon premier tour était raisonnable. Après cela, j'étais dans le train DRS et je n'ai pas pu faire grand-chose jusqu'à ce que d'autres personnes aient des pneus fatigués, puis j'ai réussi à dépasser Hulkenberg."

"Dans l'ensemble, je pense que beaucoup de cases ont été cochées dès le départ. Je pense que c'était positif".

Le souci rencontré par Piastri est devenu évident lorsque l'écran de contrôle de son volant a commencé à afficher un comportement incertain. Néanmoins, l'Australien constatait déjà des choses anormales depuis plusieurs boucles.

"Je dirais que cela a probablement commencé quelques tours avant que je ne m'arrête, avec quelques éléments sur le tableau de bord qui étaient un peu inattendus", a-t-il ajouté. "Mais ensuite, ça a commencé à jouer avec les changements de vitesse et des trucs comme ça. Évidemment, ce n'est pas idéal, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus."

Quand on lui a demandé ce qui s'était passé après le changement du volant, Piastri a répondu : "Il ne s'est pas allumé. Je ne suis pas sûr à 100 % de ce qui s'est passé. Nous pensions que c'était le volant, d'après ce qui se passait, mais ce n'était pas ça. Nous allons diagnostiquer ce qui n'allait pas."