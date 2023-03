Lewis Hamilton juge que Mercedes ne l’a pas écouté sur les problèmes de la F1 de 2022.

Thibaud Comparot

Mercredi 8 Mars 2023 14:55

L’écurie Mercedes est-elle en crise ? En tout cas, il est certain que les résultats de la première épreuve de la saison 2023, qui devait relancer la marche en avant des hommes de Brackley après le virage manqué de la réglementation 2022, n’ont pas été à la hauteur des attentes. La cinquième place de Lewis Hamilton apparaît presque comme un résultat flatteur au vu de l’abandon de Charles Leclerc et des blessures avec lesquelles roulait Lance Stroll.

Dans ce contexte, le concept de la W14 est évidemment dans le viseur : pourquoi avoir persisté dans cette voie en 2023 alors même que la saison 2022 avait montré ses limites ? Hamilton avait selon lui déjà pointé du doigt un certain nombre de choses et estime, au micro de la BBC, ne pas avoir été écouté par ses ingénieurs : "J'ai eu beaucoup de voitures comme ça, surtout à l'époque de McLaren. Je ne sais pas quand ni comment nous allons redresser la barre, mais il faut que ça se produise", a-t-il déclaré

Puis, quand la question de savoir ce qu’il allait falloir faire pour rebondir (dans le bon sens terme !) lui a été posée, il a ajouté : "L'année dernière, je leur ai fait part des problèmes de la voiture. J'ai piloté tellement de voitures dans ma vie que je sais ce dont une voiture a besoin et ce dont elle n'a pas besoin."

"Et je pense que c'est vraiment une question de responsabilité, il s'agit d'assumer et de dire 'oui, tu sais quoi, nous ne t'avons pas écouté, ce n'est pas ce qu'il faut et on doit travailler'. Nous devons nous pencher sur l'équilibre dans les virages, examiner tous les points faibles et nous rassembler en tant qu'équipe, c'est ce que nous faisons. Nous avons toujours plusieurs titres mondiaux à notre actif, c'est juste qu'ils n'ont pas réussi cette fois-ci, ils se sont trompés l'année dernière, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas réussir par la suite."

De là à dire que les négociations autour d’une éventuelle prolongation contractuelle entre Mercedes et Hamilton ne démarrent pas sur les meilleures bases, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas.