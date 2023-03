Alonso : "Une seule équipe est prête à tout faire pour gagner"

Thibaud Comparot

Mercredi 8 Mars 2023 10:05

Fernando Alonso estime qu'Aston Martin est déjà récompensé pour son meilleur travail que les autres durant l'hiver.

Troisième du Grand Prix de Bahreïn, Fernando Alonso ne se prive pas de tancer la concurrence alors qu'Aston Martin a confirmé son statut de surprise du début de saison. Le double Champion du monde estime que sa nouvelle écurie progresse vite car elle est la seule à s'en donner véritablement les moyens.

"Il faut avoir la vision et l'ambition de Lawrence Stroll [propriétaire de l'équipe, ndlr], ou de nos dirigeants et de notre management, car les opportunités existent pour tout le monde", lance-t-il. "Mais il semble qu'une seule équipe soit prête à faire tout ce qu'il faut pour gagner. Et je suis fier d'en faire partie."

Le pilote espagnol juge d'ores et déjà possible d'aller cueillir une victoire en 2023 : "Je dirais que oui parce que lorsque l'on est troisième à la première course, il [reste] 22 opportunités. Même l'année dernière, je me souviens qu'au Canada, lors des qualifications sur le mouillé, nous étions en première ligne. Tout peut arriver sur 22 courses avec des conditions différentes. Je vais faire de mon mieux pour avoir cette opportunité [de victoire]."

"Peut-être que nous avons besoin d'aide. L'année dernière, nous avons eu besoin de l'aide des équipes de pointe pour monter sur le podium. Cette année, s'il y a cette aide ou s'il y a quelques abandons ou quelques problèmes devant nous, peut-être que ce sera plus qu'un podium. Alors espérons-le."

"Il y a quelques domaines que nous devons améliorer, je ne les partagerai pas", ajoute-t-il. "Mais je pense que le plus important est que la nouvelle Aston Martin est simplement un nouveau projet. Ce n'est que le début. Ce n'est pas la voiture finale, ce n'est que le point de départ du concept que nous avons modifié au cours de l'hiver. Je pense que certaines des équipes de pointe ont conservé leur philosophie de l'année dernière."

"Red Bull ou Ferrari ont plus ou moins gardé les mêmes formes. Ils ont seulement peaufiné les choses et perfectionné la bonne base qu'ils avaient [en 2022]. Pour nous, c'était beaucoup plus difficile. Nous devons changer 95% de la voiture. Donc j'imagine qu'il y a plus [de choses] à apprendre de la voiture et qu'il y a plus à venir de notre côté. [J'ai] totalement confiance dans notre équipe, ils savent évidemment ce qu'ils font. Espérons que nous nous améliorerons bientôt."