Vasseur veut "apporter une réponse forte" chez Ferrari

Thibaud Comparot

Mercredi 8 Mars 2023 08:53

Frédéric Vasseur ne veut pas céder à l'alarmisme après le premier Grand Prix raté de Ferrari, à Bahreïn.

Malgré le début de saison pour le moins poussif de Ferrari, le nouveau patron de la Scuderia, Frédéric Vasseur, n'a surtout pas l'intention de tirer prématurément un trait sur les ambitions de titre de son écurie. Le Français estime que redresser la barre en 2023 demeure possible, et il avait d'ailleurs déjà averti son personnel avant l'ouverture de la saison.

"Ce n'est jamais bon de commencer avec un abandon, j'aurais préféré terminer, c'est sûr, mais je veux rester cohérent dans ma position", explique le Français. "J'ai dit à l'équipe avant les essais de Bahreïn, il y a deux semaines, que le championnat ne serait pas plié à Bahreïn, quel que soit le résultat. C'était vrai pour les essais hivernaux, et c'est encore vrai aujourd'hui. L'équipe a connu une situation différente par le passé, et le plus important à présent est de pouvoir avoir une vision claire de la situation, voir là où l'on échoue et analyser correctement les choses pour y apporter une réponse forte."

Pour Frédéric Vasseur, le concept de la monoplace n'est pas non plus à remettre en cause. En revanche, il devient urgent de trouver comment l'exploiter correctement et avec les bons réglages pour ne plus dégrader autant les pneumatiques en course.

"Je n'ai jamais vu une voiture être capable d'avoir le rythme d'une autre en qualifications et ne pas pouvoir faire de même en course", avance-t-il. "C'est donc une question de réglages et de choix sur la voiture. Ce n'est pas du tout une question de concept. On n'a donc pas besoin d'aller dans cette direction."

"Pour résumer la situation, je dirais que pour ce qui est du rythme en qualifications, on est au rendez-vous, on est à la hauteur de Red Bull, en tout cas à Bahreïn. C'est un point positif. Mais maintenant, on doit être pleinement réalistes. Si l'on veut progresser, on doit avoir une vision claire de la situation, et la fiabilité n'est pas au niveau nécessaire. Si l'on veut gagner des courses, on doit avoir une feuille de route parfaite le week-end, sans les petits détails ici et là."