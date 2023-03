Thibaud Comparot

Mardi 7 Mars 2023 18:42

Au sein de l'équipe F1 Mercedes, le trophée du championnat semble déjà avoir été cédé à Red Bull Racing ! George Russell a déclaré après le Grand Prix de Bahreïn que l'équipe de Max Verstappen pouvait remporter tous les GP de la saison. Voici maintenant que Toto Wolff fait une déclaration similaire.

"Red Bull a le championnat dans le sac. Je ne pense pas que quiconque puisse les battre cette année", a déclaré Russell après la course de dimanche, conclue par un doublé Red Bull. "Je m'attends à ce qu'ils gagnent toutes les courses"

Ce qui semblait un peu une conclusion prématurée de la part du jeune Britannique se voit maintenant soutenue par Wolff, qui fait le meme pronostic : le patron de l'équipe Mercedes pense que Red Bull gagnera toutes les courses cette année.

Wolff pense que Red Bull gagnera tout en 2023

Dans une conversation avec l'Autrichien Oe24 Wolff semble avoir déjà jeté l'éponge. Bien qu'une seule course ait eu lieu, le chef d'équipe en a déjà assez vu. Lorsqu'on lui demande si Red Bull peut déjà mettre le champagne au frais pour chacune des autres épreuves de la saison 2023, Wolff répond : "Après ce premier Grand Prix, je crois aussi qu'ils gagneront toutes les courses cette année." Des propos clairs et concis, mais qui en contradiction avec ce que Wolff a dit plus tôt à ServusTV, quand il a encore déclaré qu'il comptait se battre pour le championnat. "Oui, mais je ne voulais pas dire cette année. Cette année, ce n'est plus le cas", explique-t-il.