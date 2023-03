Marko ne fait pas dans les sentiments avec Tsunoda et De Vries

Thibaud Comparot

Helmut Marko n’est pas le genre de responsable à venir exagérément protéger ses ouailles et est plus connu pour susciter de la motivation chez ses jeunes pilotes en exerçant sur eux ce qu’il estime être la pression permanente infligée par la F1.

Nombre de jeunes pilotes, chez Toro Rosso (AlphaTauri) et Red Bull en savent quelque chose, tout comme un certain nombre de membres de la Red Bull Academy, chemin d’accès monté par la firme autrichienne vers la F1 depuis les formules de promotion.

Après avoir déclaré pendant l’hiver que son rookie d’équipier Nick De Vries est attendu au sein de l’équipe comme le leader alors qu’il disputait dimanche le second GP F1 de sa carrière, Helmut Marko a rappelé à Yuki Tsunoda que celui-ci ne devra pas tarder pour impressionner l’exécutif de Red Bull.

Dans une interview diffusée par le quotidien Kleine Zeitung, l’Autrichien rappelle ainsi en ce début de semaine que le pilote japonais doit faire ses preuves en 2023, alors que celui-ci aborde sa troisième saison dans l’équipe.

"C’est une saison décisive s’ils veulent rester en Formule 1", commente-t-il, n’oubliant pas non plus De Vries. "Pour lui, c’est certes la première saison, mais il a acquis beaucoup d’expérience dans d’autres disciplines, et il a été pilote d’essais [F1]. Pour les deux, c’est une saison décisive s’ils veulent rester en Formule 1".

Auparavant membre du giron Mercedes, Nick De Vries compte notamment à son palmarès le titre de Champion de Formule E. Les performances du pilote néerlandais depuis son arrivée en F1 n’ont pas manqué d’attirer l’attention, mais rappelons que Red Bull dispose de six pilotes sous contrat au sein de sa filière junior et que des rumeurs pressantes font état de doutes de la marque sur la suite à donner à son engagement avec la seconde équipe AlphaTauri, qui pourrait être à vendre.