TOUTES les sanctions contre Esteban Ocon en détails !

Thibaud Comparot

Mardi 7 Mars 2023 16:24

Esteban Ocon a vécu un véritable calvaire lors du Grand Prix de Bahreïn. Le pilote Français de l'équipe Alpine a été sanctionné à plusieurs reprises en course, au point de devoir amener la F1 à apporter des éclairages sur les motifs successifs de pénalités qui n'ont par ailleurs pas touché les autres pilotes, plus attentifs au respect des règles.

Le Normand partait neuvième de la grille de départ et avait tout pour marquer des points dans cette course inaugurale de la saison. L'objectif d'Alpine est de conserver son titre "Best of the Rest" cette saison et pour cela, il est essentiel que ses pilotes soient constants dans le top 10 à l'arrivée.

Cependant, un premier problème de roue mal positionnée sur la grille de départ est venue poser problème, déclenchant une première pénalité de cinq secondes. Contraint d'observer une immobilisation de cinq secondes pleines avant de pouvoir voir son équipe intervenir sur son auto lors de son passage dans les stands, Ocon a manqué l'objectif de quatre dixièmes de seconde, déclenchant une pénalité de 10 secondes. Son équipe et lui ont ensuite décidé qu'il s'agissait d'une bonne idée de remettre des pneus neufs, mais Ocon est alors sorti des stands plus vite qu'il n'aurait dû. Cinq secondes de plus sont venues s'ajouter à son compte... Un dernier coup de machette qui aura eu raison des derniers espoirs de l'équipe, qui préféra économiser l'auto et son pilote et les faire abandonner avant le terme de la course.

La vidéo

L'expert Sam Collins a détaillé pas à pastoutes les erreurs qui ont causé les points négatifsau pilote Français. La vidéo est à consulter en anglais.

Ce n'était pas la journée d'Esteban Ocon 😔< br>

Sam Collins explique comment les pénalités de temps se sont accumulées pour le Français et son équipe Alpine lors de la course de dimanche#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/0OHOlGS6MQ — Formule 1 (@F1) 6 mars 2023