Norris fait une déclaration audacieuse à McLaren après le spectacle d'horreur de Bahreïn

Thibaud Comparot

Mardi 7 Mars 2023 15:12

Lando Norris a affirmé que le week-end déplorable de McLaren à Bahreïn n'était "pas aussi mauvais que prévu".

McLaren est arrivé au Grand Prix de Bahreïn, ouverture de la saison de F1 2023, avec des attentes limitées après avoir reconnu avoir "raté" ses objectifs tout au long de l'hiver.

L'équipe a évité de justesse l'ignominie d'une double sortie en Q1 samedi, après que Norris se soit échappé uniquement en établissant son temps devant la recrue Williams Logan Sargeant - les deux pilotes enregistrant des temps identiques.

Cela a été suivi d'un abandon anticipé pour Oscar Piastri dimanche tandis que Norris a été contraint de s'arrêter pour remplir ses systèmes pneumatiques d'air tous les 10 tours.

Malgré ces difficultés, un Norris provocateur a déclaré : "Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit, etc., mais ce n'est pas aussi grave que tout le monde s'y attendait avant la saison. Ce n'est pas aussi mauvais que tout le monde s'y attendait avant les essais et avant la course. Nous aurions dû marquer des points."

Interrogé pour savoir si les deux voitures avaient souffert de problèmes similaires, Norris a ajouté : "S'il y avait la même chose, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Nous ne l'avions pas en test ou quoi que ce soit."

Norris demeure "optimiste"

Les difficultés de McLaren ont en tout cas fait que l'équipe a enregistré un deuxième zéro d'affilée en ouverture de saison, après le même sort l'an dernier. Au total, Norris observé six arrêts aux stands, tandis que le reste du peloton a exécuté un mélange de plans à deux et trois arrêts.

Norris préfère se tourner vers la prochaine manche, dans moins de 15 jours, en Arabie Saoudite.

"Nous avons marqué des points par le passé à Djeddah. Nous sommes optimistes. Nous croyons toujours que nous pouvons marquer des points avec la voiture que nous avons, ce qui nous rend optimistes pour la suite de la saison."