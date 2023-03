Wolff et les risques de retraite de Hamilton : "pas le moment d'en parler"

Thibaud Comparot

Toto Wolff est catégorique sur le fait qu'il n'envisage pas d'options si Lewis Hamilton décide de prendre sa retraite à la suite d'un nouveau début de saison décevant pour Mercedes.

Bien que Wolff et Hamilton aient tous deux parlé de prolonger le contrat du Britannique au sein de l'écurie de Brackley avant le Grand Prix de Bahreïn, aucune annonce évidemment n'a encore été faite quant à la signature d'un contrat ou le timing de possibles pourparlers.

Cela a conduit les anciens champions du monde Jenson Button et Damon Hill à prédire que le septuple Champion du monde attend de voir à quel point la W14 est compétitive avant de décider s'il veut continuer. Hamilton a vite tenu à répondre à ces commentaires : "En fin de compte, les gens créent des rumeurs sans se baser sur des faits. Ce n'est jamais utile - on aurait pu penser qu'ils me connaissaient tous les deux maintenant".

Néanmoins, si Hamilton venait tout de même à quitter la F1 au terme de cette dernière saison de contrat en place avec son équipe, Mercedes pourrait avoir des problèmes. Hamilton a franchi la ligne d'arrivée de Shakir en cinquième position avec plus de 50 secondes de retard sur son ancien rival pour le titre, Max Verstappen.

Cela a de nouveau poussé d'anciens pilotes, cette fois Mark Webber, à avertir Mercedes sur le fait qu’ils devaient "se ressaisir" sous peine de perdre Hamilton à la fin de la saison.

Wolff a été interrogé sur cette perspective après Bahreïn et a déclaré à Sky Sports : "Je pense que ce n'est pas le moment de parler de la situation des pilotes en 2024. C'est beaucoup trop tôt. Nous devons tous aller dans la même direction, les pilotes, les ingénieurs et l'ensemble de la direction. Plutôt que de jeter l'éponge… Comme je l'ai dit, nous ne le ferons pas ! Nous n'avons jamais fait cela et nous ne le ferons pas."

L'Autrichien pense que les commentaires de son pilote sur la radio de l'équipe à la fin du Grand Prix de Bahreïn montrent qu'il s'est engagé à aider Mercedes à renouer avec ses jours de gloire.

"Excellent travail", a-t-il déclaré à l'équipe par radio. "Je sais que nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais continuons à pousser. Il y a beaucoup de travail à faire pour combler l'écart, mais je crois en vous tous".

Pour Wolff, tout est dit : "La situation de Lewis, vous l'avez entendue à la radio", a déclaré le patron de Mercedes. "Je pense qu'il fait partie intégrante de l'équipe, qu'il la soutient et que nous sommes tous solidaires et je ne pense pas que cela va changer simplement parce que nous avons eu un autre début [de saison] qui a été très mauvais. Nous avons remporté huit championnats des constructeurs et six championnats des pilotes avec lui. Cette relation perdure. Nous devons creuser plus profondément que nous ne l'avons jamais fait et fournir aux deux pilotes une voiture avec laquelle ils sont capables de se battre. On a presque de la peine pour eux".