Thibaud Comparot

Mardi 7 Mars 2023 10:02

Max Verstappen dispose d'un contrat à long terme en Formule 1, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il suive le même genre de chemin après sa carrière dans l'élite du sport automobile que ce qu'a fait Fernando Alonso, par exemple. Participer aux 500 Miles d'Indianapolis, par exemple, est une idée qqui ne lui dit rien du tout. "J'aimerais garder mes jambes", répond-il avec provocation à cette suggestion.

À 25 ans, Verstappen a encore une belle carrière devant lui dans la catégorie reine du sport automobile, au point de pouvoir envisager vertains records. Mais le Néerlandais a déjà indiqué à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas continuer à courir indéfiniment. Le Champion du monde en titre pourrait raccrocher son casque de F1 relativement tôt et se concentrer sur d'autres activités, toujours liées au monde du pilotage. Il ne faut cependant pas s'attendre à ce que Verstappen se présente en IndyCar, comme Alonso a fait lorsqu'il a pris ses distances avec la F1 pendant un certain temps. L'Indy 500 est quelque chose qui a fait battre le cœur d'Alonso plus vite, mais Verstappen n'y pense pas et estime que l'épreuve est beaucoup trop dangereuse.

Le risque de l'Indy 500 "n'en vaut pas la peine" pour Verstappen

Une "aventure Alonso" n'est pas quelque chose que Verstappen a prévu. "Non, je ne le ferai pas", assure-til ainsi de manière catégorique dans une interview exclusive avec le Daily Mail. "Si vous avez fait carrière en Formule 1 et que tout s'est bien passé, je ne pense pas que cela vaille la peine de prendre le risque." La course en elle-même lui semble fantastique pour tout pilote, mais Verstappen préfère rester loin des dangers qui l'accompagnent. "Bien sûr, je veux gagner et ce serait une belle course à gagner - et j'ai beaucoup de respect pour les pilotes qui font ça aussi."

Verstappen aimerait garder ses jambes

C'est non sans impertinence que le Néerlandais poursuit sur le sujet : "Tout d'abord, je n'ai jamais piloté sur un ovale, donc ça prendrait un certain temps. Et le sentiment de perdre le contrôle et de heurter une clôture et de voir des gens se faire très mal là-bas n'en vaut pas vraiment la peine pour moi. J'aimerais garder mes jambes."