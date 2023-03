Alonso fait bondir l'action en bourse d'Aston Martin

Thibaud Comparot

Mardi 7 Mars 2023 08:14

Ce qu'Aston Martin a offert à Fernando Alonso pour qu'il les rejoigne, l'entreprise l'a remboursé dimanche à Bahreïn.

L'Espagnol de 41 ans a fait preuve d'une grande maîtrise du pilotage pour décrocher un podium inoubliable lors de la première course de la saison 2023.

L'AMR23 n'est pas seulement devenue la deuxième meilleure voiture de la grille, devant les puissantes Ferrari et Mercedes. Elle a également connu des retombées financières inattendues lundi.

L'action Aston Martin bondit après le podium d'Alonso

Lundi, en fin d'après-midi, le cours de l'action Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC avait augmenté d'environ 15 %.

De manière étonnante, cette hausse, due à l'excellente performance d'Alonso à Bahreïn, a ajouté environ 300 millions de livres sterling à la capitalisation boursière de la société.

Les rumeurs de l'été dernier laissaient entendre qu'Aston Martin avait déboursé environ 16 millions de livres par an pour arracher le double champion du monde au nez et à la barbe de son équipe actuelle, Alpine. À l'heure actuelle, il semble que cet argent ait été très bien dépensé et amorti.

Alonso a semblé très performant lors des essais de pré-saison et a également terminé en tête de la feuille de temps des séances d'ELZ et d'EL3 à Bahreïn avant de se qualifier en cinquième position sur la grille de départ de la course de dimanche.

Il a ensuite bataillé en piste avec des Mercedes et une Ferrari pour se hisser dans le top 3 en fin de course, dépassant son compatriote espagnol Carlos Sainz pour le gain de la dernière place du podium.