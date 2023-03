Vasseur - "Pour moi le premier problème, c'est la fiabilité"

Thibaud Comparot

Lundi 6 Mars 2023 19:01

Fred Vasseur, directeur de la Scuderia Ferrari, a révélé le déficit "fatal" que la firme italienne a connu face à Red Bull lors du Grand Prix de Bahreïn.

Charles Leclerc a profité de pneus tendres légèrement plus frais pour dépasser Sergio Perez au premier virage de la course.

La vitesse en ligne droite de sa Ferrari était telle que le Monégasque a pu retenir Perez jusqu'au 26e tour. Le pilote Red Bull a alors exécuté sa manœuvre avec l'aide du DRS.

Mais dès lors, le défi de Ferrari s'est estompé - et les espoirs de briser la mainmise de Red Bull sur les deux premières positions se sont évanouis bien avant l'abandon de Leclerc au 40e tour.

"Je pense que tout le monde s'attendait à ce que Red Bull soit bien plus rapide que nous lors de la séance qualificative, mais nous étions là, capables de les égaler dans les 15 premiers tours", a déclaré Vasseur.

"Pour moi, c'était une bonne nouvelle. Le fait qu'ils aient pu faire deux relais en tendres et un dur alors que nous avons dû faire avec deux trains de pneus durs et un tendre, c'était certainement un élément qui a tué le combat et nous devons nous améliorer sur ce point."

"Mais je dirais que le premier problème pour moi est la fiabilité parce que nous ne devons avoir aucun problème."

Ferrari "aveugle" après les essais

Les essais de pré-saison avaient laissé entendre que Ferrari n'avait pas le rythme pour rivaliser avec Red Bull. Aston Martin semblait également être devant la Scuderia.

Mais comme les charges de carburant et les modes de fonctionnement du moteur sont des secrets bien gardés, il était difficile de tirer des conclusions définitives sur la position exacte de chaque équipe par rapport aux autres.

Suggérant que les activités de Ferrari au cours des essais ont brouillé les cartes, Vasseur a ajouté : "Après les essais, je pense que chaque équipe était un peu aveugle sur la situation. Nous avons beaucoup joué avec le niveau de carburant et le mode moteur."