Norris et les malheurs de McLaren : "J'aurais pu immédiatement abandonner"

Lundi 6 Mars 2023 18:23

Lando Norris, pilote pour McLaren, a franchi en dernier la ligne d'arrivée du Grand Prix de Bahreïn.

Le début de la cinquième saison de Lando Norris en Formule 1 ne s'est pas déroulé comme il l'aurait souhaité. L'Anglais de 23 ans a souffert de problèmes techniques lors du Grand Prix de Bahreïn et a finalement franchi la ligne d'arrivée en 17e et dernière position. Bien que Norris entrevoie une grande marge d'amélioration, il a reconnu à Motorsport.com qu'il aurait pu abandonner.

McLaren a du pain sur la planche si elle veut revenir dans le top 10. Oscar Piastri a été contraint d'abandonner, devenant le premier pilote à retirer sa monoplace en 2023.

Le patron de l'équipe, Andrea Stella, a déclaré qu'il y avait rencontré des problèmes électriques ne pouvant pas être résolus immédiatement. Le remplacement du volant de l'Australien n'a pas non plus eu l'effet escompté et le champion de Formule 2 2021 a donc été contraint de suivre la course depuis le stand.

Bien que Norris aurait souhaité connaître un meilleur départ en 2023, il ne se laisse pas abattre pour autant. "Il n'y a aucune raison d'être morose. L'important est que nous aurions pu marquer des points avec une voiture qui n'est pas compétitive, c'était notre objectif. L'équipe sait que tout ira bien une fois que les problèmes seront résolus", affirme-t-il.

Lorsque des problèmes techniques ont également touché la MCL60 de Lando Norris, le Britannique a, un temps, pensé à abandonner et à ramener la voiture aux stands.

"Nous aurions pu abandonner juste après le début des problèmes. Quand nous sommes arrivés à devoir nous arrêter tous les dix tours, nous avons vite compris que c'était fini. Cependant, nous avons essayé de continuer aussi longtemps que possible", a déclaré Norris, qui espère que le vent tournera à Djedda.