Ocon - "On aurait dû finir dans les points ... avec les deux voitures"

Thibaud Comparot

Lundi 6 Mars 2023 17:51

Esteban Ocon a terminé la première course de la saison par un abandon.

Le pilote français avait pourtant tout fait le samedi pour signer le neuvième de la séance qualificative. Malheureusement pour le pilote normand, ses déboires ont commencé avant même l'extinction des feux.

Tout d'abord, Esteban Ocon a reçu une pénalité de 5 secondes pour s'être mal positionné sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn.

VIDÉO : Prost avec sa McLaren de 1984 à BahreïnLire plus

"Oui, je viens de regarder, c’est vrai que j’étais un petit peu plus en avant que les autres voitures, mais il faut savoir qu’on ne voit pas, de toute façon, quand on est assis dans ces voitures. Et je ne suis pas la seule voiture à être devant la ligne jaune, il y en a au moins trois selon ce que j’ai regardé. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j’étais le seul à prendre la pénalité aujourd’hui. "

Ensuite, il a reçu une nouvelle pénalité pour ne pas avoir purgé correctement la première pénalité lors d'un arrêt au stand. En effet, son équipe a commencé à travailler sur sa monoplace avant que les cinq secondes ne se soient écoulées.

Enfin, le malchanceux Esteban Ocon a reçu une troisième et dernière pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands ... Quelle journée !

Le natif d'Évreux inscrit son nom dans le livre des records de la F1, égalant Pastor Maldonado (Grand Prix de Hongrie 2015) au nombre de pénalités reçues lors d'un Grand Prix de Formule 1.

"Ouais, ce n’est clairement pas la course qu’on espérait", a déclaré le pilote Alpine au micro de Canal +. "Je pense que ce n’était clairement pas notre journée aujourd’hui. Normalement, on est plutôt bons dans tout ce qui est opérationnel comme ça, donc c’est un peu fou qu’on ait eu toutes ces galères, c’est clair. On le prend, on analyse et puis on reviendra plus forts à la prochaine."

Sainz : Ferrari a "trop de dégradation" pneumatique en courseLire plus

"Bien sûr, je pense qu’on aurait dû finir dans les points aujourd’hui avec les deux voitures. On avait le rythme pour, surtout sur le dernier relais pour moi avant d’abandonner. On était quasiment aussi vite que la Ferrari devant, donc ouais, c’était plutôt pas mal, c’était solide, donc c’est dommage", a conclu Ocon.