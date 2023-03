VIDÉO : Prost avec sa McLaren de 1984 à Bahreïn

Thibaud Comparot

Lundi 6 Mars 2023 17:28

Pour Alain Prost, quatre fois champion du monde, la journée de dimanche à Bahreïn a été marquée par une belle démonstration. Le Français, aujourd'hui âgé de 68 ans, a eu la chance de faire quelques tours à Bahreïn avec la McLaren MP4/2.

Cette emblématique monoplace lui avait permis d'atteindre la deuxième place du classement en 1984.

Prost a évolué en Formule 1 de 1980 à 1993. Dans les années 1980, il a réussi à récolter pas moins de trois titres mondiaux avec l'équipe McLaren. À la fin de cette décennie, un certain Ayrton Senna est également entré dans l'équipe et les choses se sont envenimées entre les deux hommes. Après être passé par Ferrari, Prost a fini par rejoindre Williams en 1993, où il a remporté son quatrième et dernier titre de champion du monde.

La McLaren MP4/2

La McLaren MP4/2 n'a peut-être pas été une voiture championne du monde, mais Prost a quand même réussi à remporter sept victoires en 1984. Son coéquipier Niki Lauda a également conduit cette voiture et l'Autrichien a ajouté cinq victoires la même année. La voiture était considérée comme révolutionnaire à l'époque et utilisait un moteur V6 TAG-Porsche.