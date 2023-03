Sainz : Ferrari a "trop de dégradation" pneumatique en course

Thibaud Comparot

Lundi 6 Mars 2023 16:46

Carlos Sainz est revenu sur le problème crucial de Ferrari en course à Bahreïn.

Quatrième d'un Grand Prix de Bahreïn où il a ressenti beaucoup d'impuissance, Carlos Sainz dresse un constat très clair du mal qui touche la Ferrari SF-23 en ce début de saison. Comme le laissaient présager les essais hivernaux à Sakhir, la tenue des pneumatiques sur la durée pose clairement problème aux ingénieurs de la Scuderia.

"J'espère que nous pourrons mieux tenir lorsque nous nous rendrons sur des circuits où nous brûlons moins les pneus arrière", explique le pilote espagnol, seul à marquer des points pour ce premier Grand Prix en raison de l'abandon de son coéquipier Charles Leclerc. "Il est clair que les Red Bull et les Aston Martin ont un petit quelque chose qui leur fait moins user [leurs pneus]. Si vous regardez Mercedes et nous, la dégradation [des pneus] est très similaire. Pour une raison que j'ignore, [les pneus] ne se dégradent pas sur les deux autres voitures. C'est quelque chose que nous devrons examiner et analyser pour voir ce que nous pouvons faire."

Carlos Sainz a notamment dû s'incliner face à la remontée de Fernando Alonso jusque sur la troisième marche du podium.

"C'était une belle bataille, malheureusement elle a failli me coûter une position au profit de Lewis [Hamilton]", raconte-t-il. "Parce qu'avec notre voiture, dès que vous attaquez un peu pour vous défendre, vous brûlez les pneus. Le problème, c'est que nous avons trop de dégradation, les pneus deviennent trop chauds quand on commence à attaquer. Ça veut dire que nous n'avons pas beaucoup de marge en course."

"[Le niveau de dégradation] est le même. C'est à peu près aussi mauvais que l'année dernière. [...] Vous avez pu voir à quel point Fernando et Max ont pu attaquer avec les pneus et à quel point nous avons dû les préserver. Dès qu'on attaque, on recule."