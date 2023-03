Gasly - "Ça fait plaisir de commencer cette saison dans les points"

Thibaud Comparot

Pierre Gasly a terminé le Grand Prix de Bahreïn à une belle neuvième position. Le nouveau pilote de l'écurie Alpine s'était pourtant élancé de la dernière place sur la grille de départ.

Pierre Gasly a marqué sa première course sous ses nouvelles couleurs par une formidable remontée. Performance éclipsée par la course de Fernando Alonso, la course du pilote Norman n'a rien à envier aux autres cadors de ce premier Grand Prix de la saison.

En perdition avec son A523 lors des qualifications, l'ancien pilote AlphaTauri avait échoué dès la Q1, signant le dernier temps de cette première partie de séance. Il s'était alors plaint du manque de stabilité de sa monoplace ; "J’étais en glisse de partout en qualifs. "

L'objectif était clair pour la course de dimanche, remonter le plus haut possible au classement. Le français a su patienter et profiter d'une bonne stratégie, combinée à un bon rythme de course pour obtenir la neuvième place au passage du drapeau à damier.

"Ah, je suis content, je suis content", a déclaré le pilote Alpine au micro de Canal +. "C’est vraiment une bonne course, je pense ; on a fait du mieux que l’on pouvait, on a été agressifs, on a essayé d’utiliser un peu la performance de la voiture en se décalant par rapport aux autres, et on a réussi à remonter. Je fais une course propre, j’ai tout donné à la fin pour essayer d’aller chercher Bottas, il n’a pas manqué grand-chose. Mais voilà, on sait sur quoi il faut travailler. Hier, on s’est raté, je me suis raté et je sais que si on part plus devant, on pourra peut-être aller chercher de plus gros points."

Quatrième force en présence en 2022, hier, Alpine s'est vraisemblablement fait dépasser par Aston Martin. Pierre Gasly se veut rassurant et espère pouvoir se rapprocher du rythme des quatre top team à Djeddah.

"On sait les choses sur lesquelles il faut travailler, après il n’y a eu qu’une course, c’est sûr que le top 3 n’a pas changé, il y a Aston qui a fait un gros pas en avant… Maintenant, je pense qu’il ne faut pas s’affoler, il faut juste se concentrer et il va falloir nous développer pendant la saison. [Alpine] a montré qu’ils savaient le faire l’année dernière, il n’y a aucune raison que l’équipe ne le fasse pas cette année, j’ai confiance et je pense qu’on a une bonne base de travail. C’est sûr qu’il y a encore pas mal de travail pour aller chercher plus, mais ça fait plaisir de commencer cette saison dans les points."