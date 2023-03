Marko ne croit pas à une saison 2023 dominée par Red Bull

Thibaud Comparot

Lundi 6 Mars 2023 13:31

Helmut Marko tempère la domination de Red Bull après le doublé incontestable de l'écurie au Grand Prix de Bahreïn.

Après le doublé implacable de Red Bull en ouverture de la saison à Bahreïn, avec la victoire de Max Verstappen et la deuxième place de Sergio Pérez, Helmut Marko reste mesuré. Le consultant spécial de l'écurie championne du monde estime que rien ne garantit une domination identique tout au long de la saison.

"On va devoir travailler dur et nous battre très fort pour conserver cet avantage", prévient-il auprès de Motorsport.com. "Quoi qu'il en soit, on essaie juste de gagner autant de courses que possible et de remporter le championnat à la fin."

"Ça ne me dérangerait pas que ce soit une année ennuyeuse, mais je ne pense pas qu'elle le sera. Il n'y a eu qu'un seul Grand Prix, et c'est aussi une course particulière en raison du tarmac. Toutes les courses sont différentes, Djeddah est par exemple beaucoup plus rapide et les autres écuries vont également développer leur voiture, elles ne dorment pas."

"Je pense qu'actuellement, la Ferrari a le meilleur moteur, mais à quoi ça sert s'il n'est pas fiable ? La vitesse de pointe est ce qu'elle est, et on doit faire avec. Quand on sera sur un circuit comme Monza, on verra bien ce qui se passera. Après un Grand Prix, c'est difficile à dire. Il reste encore beaucoup de concurrents, et je crois aussi que Mercedes va s'améliorer tout au long de la saison."

Helmut Marko n'est pas surpris non plus par la prestation de Fernando Alonso, troisième avec une Aston Martin en net regain de forme.

"J'avais déjà dit avant le Grand Prix que le troisième serait Alonso", rappelle-t-il. "Aujourd'hui, il y avait trois Red Bull sur le podium, dont une avec un moteur différent. J'apprécie le combat qu'il [Alonso] a eu avec Hamilton. C'était incroyable. C'était rude mais fair-play, à l'ancienne. Et s'il avait commencé la course dans une meilleure position, sans perdre autant de temps derrière les Mercedes, alors peut-être qu'il aurait constitué une menace [pour nous]."