Russell - "Je m'attends à ce que Red Bull gagne toutes les courses"

George Russell fait grise mine après la démonstration de puissance de Red Bull Racing lors de la course d'ouverture de la saison à Bahreïn. Selon le pilote Mercedes, l'équipe de Verstappen et de Perez remportera toutes les courses de l'année.

Ce dimanche, Verstappen et Perez ont confirmé ce que la concurrence craignait déjà : Red Bull Racing est dans une classe à part en ce moment avec la RB19. Le Hollandais, en particulier, a laissé la concurrence à des kilomètres derrière lui. En effet, Max Verstappen s'est rapidement envolé au départ et a rapidement creusé un écart de 10 secondes avec le reste du peloton. Lewis Hamilton a même franchi la ligne d'arrivée à plus de 50 secondes du double champion du monde.

Ferrari a tout de même réussi à rattraper quelque peu la formation de Milton Keynes en qualifications, mais en termes de rythme de course, Charles Leclerc (DNF) et Carlos Sainz (P4) n'ont pas pu suivre non plus.

Red Bull, champion incontestable ?

George Russell a franchi la ligne en septième position, tandis que son coéquipier a terminé P5. Le patron de l'équipe, Toto Wolff, a déjà révélé après la course que les Flèches d'argent allaient devoir changer complètement de cap. Toutefois, selon Russell, la saison est déjà pliée après une seule course.

"Red Bull a le championnat dans la poche. Je ne pense pas que quiconque puisse rivaliser avec eux cette année", a-t-il estimé après la course. "Je m'attends à ce qu'ils gagnent toutes les courses, c'est mon avis. Avec les performances qu'ils ont, je ne vois personne pour les défier."

Red Bull imprime une incroyable cadence en course

Le Britannique de 25 ans a poursuivi : "Leur vitesse semblait un peu plus faible que lors des essais, ce qui est fou. Mais ils ont la vie facile en ce moment, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne s'empareront peut-être pas de la pole à chaque fois, parce que nous savons que Ferrari est très compétitive en qualifications, mais en termes de rythme de course, ils sont dans une position très, très forte."

Verstappen a indiqué avoir eu quelques problèmes avec sa RB19 après la course, et qu'il pense que la performance ne fera que s'améliorer.