Perez "C'est agréable de voir trois Red Bull sur le podium"

Thibaud Comparot

Lundi 6 Mars 2023 10:43

Red Bull estime que si Aston Martin se positionne aujourd'hui comme la deuxième force en présence de la grille de la F1 2023, c'est en s'inspirant et en copiant le concept de monoplace développé par l'écurie championne du monde.

"C'est agréable de voir trois Red Bull sur le podium", a plaisanté Sergio Perez après le GP de Bahreïn qui a ouvert la saison dimanche.

Des victoires, mais pas de titre pour Alonso en 2023 - VerstappenLire plus

Le Mexicain, deuxième, a été battu par son coéquipier chez Red Bull, Max Verstappen. Fernando Alonso (Aston Martin) a terminé troisième après avoir dépassé en piste les Mercedes et une Ferrari.

"Nous sommes tous des pilotes Red Bull", a encore plaisanté Perez.

Pour le Dr Helmut Marko, haut responsable de l'équipe, le fait que l'Espagnol ait battu toutes les voitures à l'exception des deux Red Bull n'était pas une surprise.

"J'ai dit avant la course qu'Alonso serait troisième", a-t-il déclaré à Servus TV. "S'il s'était mieux qualifié, il aurait sûrement été une menace pour nous."

C'est une sacrée déclaration, compte tenu de la nette domination de Red Bull ce dimanche.

Charles Leclerc (Ferrari) a subi deux problèmes techniques ce dimanche, dont un qui a mis fin à sa course. De son côté, Carlos Sainz a déclaré que la quatrième place derrière Alonso était "une sorte de test de réalité".

"Petit à petit, la course a pris forme et nous avons terminé là où nous le méritions", a-t-il déclaré à DAZN. "Et c'était derrière cette Aston Martin."

"Nous devons nous améliorer, parce que non seulement les Red Bull sont sur une autre planète, mais même les Aston Martin le sont."

Quant à Mercedes, Toto Wolff a déclaré que la prise de conscience que le concept de l'équipe " sans sidepods " s'est avéré un échec a fait de dimanche " l'un des pires jours de la course ".

"Je ne me raconte pas de conneries et je ne raconte pas de conneries aux médias", a-t-il déclaré.

Le bilan de George Russell est également sévère, puisqu'il a déclaré tard dans la journée de dimanche que "Red Bull a mis la main sur ce championnat" après une seule course.

Helmut Marko, conseiller de Red Bull, admet qu'il sera difficile pour l'écurie de Toto Wolff de rattraper son retard.

"Nous sommes soumis à un plafonnement des coûts, donc tout ce qu'ils essaient ou redessinent se perd dans le budget consacré à d'autres choses", a déclaré l'Autrichien.

Alors quand on lui demande qui sera le principal rival de Red Bull en 2023, Marko répond : "La troisième Red Bull."

Il a suggéré que la défection de l'ancien patron de l'aérodynamique de Red Bull, Dan Fallows, chez Aston Martin, où il est maintenant directeur technique, a eu un grand impact.

Andretti affirme qu'AlphaTauri n'est pas à vendreLire plus

"C'est vrai - ce que Fallows avait dans la tête ne peut pas être effacé", a déclaré Marko, 79 ans.

"Copier le concept n'est pas interdit, mais peut-on copier dans un tel détail sans avoir la documentation de notre voiture ?" a-t-il ajouté.