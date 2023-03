Des victoires, mais pas de titre pour Alonso en 2023 - Verstappen

Thibaud Comparot

Lundi 6 Mars 2023 09:52

Aston Martin a fait "juste le premier pas" sur le chemin de la victoire finale en Formule 1, a déclaré ce dimanche le propriétaire de l'équipe, Lawrence Stroll.

Depuis que la nouvelle monoplace verte a été lancée, testée et maintenant mise en course, le battage médiatique n'a cessé de croître autour de ce que beaucoup considèrent désormais comme la deuxième équipe la plus rapide derrière Red Bull.

"Avoir la deuxième meilleure voiture dans la première course est tout simplement surréaliste", a déclaré Fernando Alonso après avoir terminé troisième derrière les deux Red Bull à Bahreïn.

"Red Bull, Mercedes, Ferrari étaient dans une ligue à part l'année dernière et nous pensions qu'il faudrait peut-être deux ans pour atteindre cette performance et combler l'écart."

"Au moins ici, il semble que nous l'ayons fait en huit mois".

Après la course, le propriétaire de l'équipe, Lawrence Stroll, s'est adressé aux médias internationaux et a déclaré que ce n'était "que le début" des ambitions d'Aston Martin.

"Il y a quelques années, j'ai dit que nous avions encore cinq saisons avant de pouvoir nous battre pour le championnat", a-t-il déclaré.

"Nous sommes passés de 400 à 750 personnes dans l'usine et nous avons une nouvelle usine à venir", a ajouté Stroll. "Nous avons une vision et un projet qui nous mèneront à la victoire. Ce n'est que la première étape."

Les figures de Red Bull accusent déjà Aston Martin d'avoir essentiellement copié le concept de la RB18, tandis que d'autres pensent que c'est simplement la preuve que les nouvelles règles en 2022 fonctionnent enfin en termes de réduction des écarts.

"Je ne pense pas", a déclaré Alonso, double champion du monde.

"Non. Je pense qu'il faut avoir la vision et l'ambition de Lawrence Stroll, ou de nos dirigeants et de notre management, car les opportunités sont là pour tout le monde, mais il semble qu'une seule équipe soit prête à faire tout ce qu'il faut pour gagner."

Max Verstappen, pilote Red Bull, est même d'accord avec cela.

"Peu importe que ce soit la génération (de règles) précédente ou celle-ci", a-t-il déclaré. "Si vous avez les bonnes personnes en charge, qu'elles veulent vraiment gagner et qu'elles engagent les bonnes personnes, tout est possible."

Cependant, le Néerlandais pense qu'Alonso pourrait devoir attendre un peu plus longtemps pour envisager sérieusement de décrocher son troisième titre de pilote tant convoité.

"Pour cette année, il est difficile de dire s'ils vont se battre pour le championnat", a déclaré Verstappen. "Mais les victoires en course sont définitivement sur la table".