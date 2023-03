Accident et abandon pour Grosjean à St. Petersburg

Romain Grosjean a dû abandonner la course à St. Petersburg après un accrochage avec Scott McLaughlin. Les deux hommes se battaient pour la victoire.

Déception à St. Petersburg, Romain Grosjean, auteur de la pole position au volant de son Andretti jaune et rouge, n'aura pas réussi a la convertir en victoire. Au moment de dépasser Scott McLaughlin, les deux pilotes se sont touchés et ont violemment tapé le mur de pneus.

Romain Grosjean and Scott McLaughlin!



The leaders bring out the caution in the #FirestoneGP #IndyCar



pic.twitter.com/Pi5fcMs8mF