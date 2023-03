VIDÉOS : Accidents au Grand Prix d'IndyCar de Saint-Pétersbourg

Le Grand Prix IndyCar de St. Petersburg a été marqué par un très gros accident.

Rinus VeeKay a heurté sa voiture contre un mur, puis Kyle Kirkwood l'a percuté de plein fouet.

Jack Harvey a également été impliqué et a été pris en charge par l'équipe de piste.

La course avait été lancée par Romain Grosjean. Le pilote français avait fait la pole la veille.

L'incident a provoqué l'agitation des drapeaux jaunes. Heureusement, aucune des personnes impliquées n'a été sérieusement blessée.

Ce n'est pas le seul incident survenu pendant la course. Dès le départ, Devlin DeFrancesco a été percuté par Benjamin Pedersen.

The #FirestoneGP is red flagged after this lap 1 incident.#INDYCAR // @GPSTPETE pic.twitter.com/7s50XtKiTi