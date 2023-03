Wolff - "Aucun point positif à retirer de cette course"

Thibaud Comparot

Toto Wolff, patron de l'équipe Mercedes, ne tire que peu d'enseignements de l'ouverture de la saison à Bahreïn. L'écurie de Brackley n'a pas pu faire le poids face à Ferrari et Red Bull Racing, de plus, les Aston Martin semblent aussi être plus rapides que les Mercedes.

Pour Mercedes, la W14 n'est pas encore la voiture avec laquelle l'équipe pourra glaner des victoires. Lors de la course d'ouverture à Bahreïn, les monoplaces de la firme allemande manquaient encore clairement de vitesse. Hamilton a pu lutter avec Fernando Alonso pendant un certain temps, mais a finalement dû reconnaître la supériorité du double champion du monde espagnol.

Lance Stroll, avec un poignet et un orteil cassé a également réussi à dépasser George Russell et il lui a manqué quelques tours pour faire de même avec Hamilton.

Red Bull est sur une autre planète

Chez Auto Motor und Sport, le patron de Mercedes aborde le résultat de Bahreïn et il est formel : "Il n'y a pas eu un seul point positif à retirer de cette course." La déception est on ne peut plus claire du côté de l'Autrichien, qui est à la ramasse. "Nous manquons tout simplement de rythme. Les pilotes doivent pousser et cela nuit aux pneus", souligne Wolff en évoquant l'usure très importante des pneumatiques.

Un véritable rappel à l'ordre pour Mercedes

Là où Mercedes dominait il y a encore quelques années, il doit désormais reconnaître que les temps ont changé.

"Red Bull est sur une autre planète. Aston Martin a la deuxième voiture la plus rapide. C'était un vrai rappel à l'ordre pour nous", a déclaré Wolff. Au final, Hamilton a franchi la ligne en cinquième position et Russell a passé le drapeau à damier en septième position.