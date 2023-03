Championnat des constructeurs, le classement après le GP de Bahreïn

Thibaud Comparot

Dimanche 5 Mars 2023 19:15

Le Grand Prix de Bahreïn a livré son verdict et les premières conclusions concernant la hiérarchie des constructeurs peuvent être tirées.

Outre les trois équipes de tête, Red Bull, Mercedes et Ferrari, on attend beaucoup d'Aston Martin. Elle a déjà pu se montrer à la hauteur lors de cette course à Bahreïn.

Championnat des pilotes, le classement après le GP de BahreïnLire plus

L'année dernière, la tension dans la lutte pour la première place était loin d'être au rendez-vous. Red Bull Racing avait pris un départ difficile, mais avait fini par décrocher la première place du championnat avec facilité en fin de saison. Ferrari avait conservé une maigre avance sur Mercedes. Alpine avait terminé quatrième et McLaren cinquième.

GP Bahreïn

Red Bull est en tête après la première course. L'équipe a marqué tous les points sauf le point du meilleur tour. Avec 43 points, l'équipe est en tête, devant Aston Martin (23 points) et Mercedes (16 points). Avec 12 points, Ferrari est en quatrième position. Par ailleurs, Alfa Romeo, Alpine et Williams ont également marqué des points ce week-end. Seules trois écuries ne sont pas parvenues à marquer des points à Bahreïn : AlphaTauri, Haas et McLaren.

Classement des constructeurs après le Grand Prix de Bahreïn

Red Bull : 43 points Aston Martin : 23 points Mercedes : 16 points Ferrari : 12 points Alfa Romeo : 4 points Alpine : 2 points Williams : 1 point AlphaTauri : 0 point Haas : 0 point McLaren : 0 point