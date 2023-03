Leclerc abandonne sur fiablité et constate Red Bull "sur une autre planète"

Thibaud Comparot

Dimanche 5 Mars 2023 18:15

Les éditions du GP de Bahreïn se suivent et ne se ressemblent malheureusement pas pour Charles Leclerc. Vainqueur de l’édition 2022 alors que Max Verstappen signait un zéro pointé, le Monégasque a cette fois été victime d'un abandon pour cause de fiabilité au 41e passage et a vu le Hollandais remporter la manche inaugurale de la saison.

Rapidement distancé en début de GP par Verstappen, Leclerc comptabilisait déjà un retard de plus de six secondes sur la Red Bull du Champion du titre après les 10 premiers tours, mais pouvait tout de même se satisfaire du fait d’avoir fait fonctionner la stratégie de la veille de Ferrari, qui avait fait le choix d’économiser les pneus tendres en qualifications pour tenter de prendre un bon départ et ainsi dépasser Pérez.

Un même Pérez qui parvint tout de même à reprendre sa position en piste, au 26e tour, en prenant le meilleur sur le Monégasque, qui se concentra à partir de là sur la gestion de son rythme de course pour rallier l’arrivée sur le podium. Las, sa Ferrari ne lui aura pas autorisé les célébrations de fin de course.

"Je ne sais pas quel est le problème pour l’instant, je ne veux pas faire de commentaire pour l’instant. Mais on ne finit pas la course et il va falloir regarder ça…", a commenté Leclerc au micro de Canal +.

"Il n’y avait juste plus de puissance ; c’est dommage car c’est vraiment dans ces weekend qu’il faut maximiser les point avec le potentiel de notre voiture. On est un pas en arrière et Red bull est vraiment sur une autre planète, surtout en course troisième était la meilleure position que l’on pouvait faire… C’est dommage."

Le point positif à retenir sera donc celui du départ réussi.

"C’était le plan après la qualif, donc c’est un bon signe, ça veut dire qu’on avait fait le bon choix hier mais je n’avais pas vraiment de doutes là-dessus. Après, on a fait un choix de pneus différent de la Red Bull, mais très sincèrement je ne pense pas que ça aurait changé que l’on soit soft ou en hard, ils sont vraiment beaucoup trop rapides pour nous."