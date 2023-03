Alonso - "Finir sur le podium pour la première course de l'année, incroyable ! "

Thibaud Comparot

Dimanche 5 Mars 2023 18:09

Fernando Alonso, doyen de la grille F1 de 2023 a fait parler la poudre à Bahreïn. Derrière le volant d'une Aston Martin stupéfiante, le double champion du monde espagnol a réussi à signer la troisième place de la course inaugurale de la saison.

Chahuté au départ, percuté par son coéquipier, Fernando Alonso a tout de même réussi à faire grimper son AMR23 sur la troisième marche du premier podium de l'année. Sur la piste de Sakhir, l'ancien pilote Alpine a réussi à dépasser des Ferrari et des Mercedes en difficulté.

Verstappen "heureux d'avoir enfin gagné à Bahreïn"Lire plus

"C'était génial non ?" a demandé Nico Rosberg au pilote Aston Martin, élu pilote du jour par le public.

"Ouais, mec. Tu es mon put*** de héros", dit-il en s'adressant à Lance Stroll.

"Tout d'abord, je pense que je dois féliciter Lance, mon coéquipier. Il a été opéré il y a 12 jours et maintenant, il se bat avec tout le monde. Donc oui, c'est génial pour l'équipe. C'était un super week-end. Et oui, finir sur le podium pour la première course de l'année, c'est incroyable. C'est juste génial ce qu'Aston Martin a fait pendant l'hiver pour avoir la deuxième meilleure voiture lors de la première course. C'est tout simplement irréel."

Fernando Alonso a pris du plaisir à piloter cette Aston Martin, content d'être allé dépasser en piste les Mercedes et les Ferrari.

"Oui, évidemment, j'aurais aimé partir devant eux et ensuite utiliser le rythme. Mais oui, nous n'avons pas eu le meilleur départ aujourd'hui. Et nous avons dû les passer sur la piste. Alors oui, c'était un peu plus excitant. Plus d'adrénaline, c'est sûr. Donc les gens aiment ça. Nous avons apprécié aussi. Maintenant, on se prépare pour Djeddah."