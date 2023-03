Verstappen "heureux d'avoir enfin gagné à Bahreïn"

Thibaud Comparot

Dimanche 5 Mars 2023 17:56

Max Verstappen a signé une victoire autoritaire sur la manche d’ouverture de la saison 2023 de Formule 1, à Bahreïn, en s’imposant avec une avance de 12 secondes sur son équipier Sergio Pérez.

Le Hollandais signe sa 35e victoire dans la catégorie reine et débute la saison de la meilleure des manières. Il s’agit de la première victoire du pilote Red Bull sur le tracé de Shakir et de la première victoire de Red Bull lors de la manche inaugurale de la saison depuis celle de Sebastian Vettel en 2011.

"C’est exactement le début de saison que nous voulions, un doublé parfait", s’est-il réjoui dans la radio au cours de son tour de décélération.

Parti depuis la pole position du Grand Prix, Verstappen a conservé la tête au premier virage puis s’est immédiatement détaché de manière indiscutable, laissant déjà Leclerc, alors second, à 6’4 après 10 tours. Passé aux stands au 15e passage pour chausser un nouveau train de pneus tendres comme le fera Pérez 2 boucles plus tard, et contrairement au reste des pilotes des top teams qui faisaient le choix des durs, Verstappen a ensuite fait monter son avance à 10’7 au vingtième passage.

La suite sera une course de gestion, avec un nouvel arrêt pour les pneus durs au 36e passage pour un ultime relais en pleine gestion, et avec la sérénité de savoir son équipier derrière lui depuis l’abandon mécanique de Leclerc, au 41e des 57 tours de course.

"On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer plus tard dans la course, alors je suis très heureux d'avoir enfin gagné ici à Bahreïn. Je pense que nous avons un bon package de course, nous pouvons certainement nous battre avec ça, donc un grand merci à l'équipe."

Au championnat, Verstappen prend logiquement les commandes de la saison 2023, 7 points devant Pérez et 10 devant Alonso. Red Bull s'empare avec 43 points des rênes du tableau constructeurs.