GP de Bahreïn : Verstappen prince de la nuit à Bahreïn, Alonso sur le podium

Thibaud Comparot

Dimanche 5 Mars 2023 17:39

Red Bull a écrasé la concurrence lors de ce premier Grand Prix de la saison et le spectacle est venu d'un petit peu plus loin. Alonso et Aston Martin ont réussi à mater Mercedes tout en profitant de l'abandon de la Ferrari de Leclerc.

Stroll s'accroche avec Alonso au départ du Grand Prix

Au moment de la première impulsion de la saison, Sergio Perez a complètement loupé son départ, qui a immédiatement vu les deux Ferrari se porter à sa hauteur. Max Verstappen a conservé la tête de la course, devant Charles Leclerc, Sergio Perez et Carlos Sainz.

Les deux Aston Martin ont-elles aussi manqué leur premier envol de la saison 2023, Alonso se faisant dépasser par les deux Mercedes et a ensuite été touché par son coéquipier Lance Stroll. Le double champion du monde a donc glissé à la septième place du classement devancé par les deux Mercedes de Russell et d'Hamilton.

Max Verstappen a rapidement pris une belle avance sur Charles Leclerc, son premier poursuivant. Tentant de suivre le rythme du leader de la course, le Monégasque a commis une erreur en bloquant son pneu avant droit au premier virage, faisant grossir la menace Perez dans ses rétroviseurs.

Après dix tours de course, Verstappen devançait Leclerc, Perez, Sainz, Hamilton, Russell, Alonso, Stroll; Bottas et Ocon.

Mercedes à la lutte avec ses pneus et les Aston Martin

En souffrance avec sa W14, Lewis Hamilton a créé un petit train de monoplace dans son sillage. Alors que George Russell se rapprochait de son coéquipier, la menace est venue dans ses rétroviseurs. La monoplace verte de Fernando Alonso se faisant de plus en plus grande dans ses petits miroirs.

Après une superbe passe d'armes au début du 13e tour, Russell a dû s'incliner au profit du pilote espagnol. Dans le même temps, Lewis Hamilton avait fait le choix de passer par la voie des stands pour passer des pneus durs.

La valse des arrêts battait alors son plein et les pilotes optaient pour la plupart en faveur des pneus durs. Seul Red Bull avait opté pour un nouveau train de pneus tendres.

Le premier abandon de la saison sera à mettre à l'actif de McLaren et d'Oscar Piastri. Le rookie australien rencontrait des problèmes avec le volant de la MCL60. Cependant, la monoplace n'a jamais redémarré et a été rentrée dans son stand. À cet instant de la course, l'autre McLaren de Lando Norris pointait en 19e et dernière position.

LAP 15/57



Oscar Piastri's first F1 race is over 😖



Looks like an electrical issue has ended his night#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/5xJ2wrCI27 — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

Après la valse des premiers arrêts aux stands, le top 10 était composé de ; Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz, Hamilton, Alonso, Russell, Stroll, Bottas et Albon.

Un week-end à oublier pour Ocon

Du côté de chez Alpine, la situation s'était inversée entre les pilotes. À la peine lors des qualifications, Pierre Gasly se rapprochait petit à petit de la zone des points. À l'inverse, Esteban Ocon rencontrait son lot de galère. Mal positionné sur la ligne de départ, il a écopé dans un premier temps d'une pénalité de cinq secondes. Contraint de passer par les stands pour purger sa pénalité et changer son aileron avant endommagé, ses mécaniciens sont intervenus avant ce délai de cinq secondes. Le français a donc écopé d'une seconde pénalité, cette fois-ci de dix secondes. Une nouvelle pénalité de cinq secondes est venue s'ajouter pour un excès de vitesse dans la voie des stands.

Au 26e tour de la course, Sergio Perez est allé récupérer la seconde place du classement en dépassant avec autorité la Ferrari de Charles Leclerc. Équipé de pneus durs, le Monégasque n'a pas pu défendre sa place et a rapidement vu la RB19 du pilote mexicain s'envoler.

LAP 26/57



Perez sweeps past Leclerc at Turn 1



Red Bull are 1-2 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/WoW6BDrUiu — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

Une bataille de champion du monde

La seconde valse des arrêts aux stands s'est déroulée à partir du 30e tour de la course. Toutes chaussées de gommes dures, les deux Red Bull devançaient les deux Ferrari et des pilotes qui allaient se batailler pour le gain de la cinquième place.

Lewis Hamilton et Fernando Alonso se sont âprement battus en piste, faisant parler leurs nombreuses années d'expérience en F1. Tentant une première fois sa chance au 37e tour, l'espagnol réalisa un magnifique dépassement au tour suivant, piquant à l'intérieur du virage 10.

L'abandon de Charles Leclerc

Alors qu'il était en troisième position de la course et que l'arrivée de Fred Vasseur a été recruté pour résoudre les maux de la Scuderia, Charles Leclerc a dû garer sa monoplace en bord de piste ...

On se dirigeait alors vers une lutte entre deux Espagnols pour le gain de la dernière marche du podium. Carlos Sainz (Ferrari) allait devoir défendre sur un Fernando Alonso (Aston Martin) déchainé. Au 46e tour de la course, le pilote de l'Aston Martin est allé dépasser une SF-23 en souffrance avec ses pneus, Ferrari qui allait bientôt passer sous la menace de la Mercedes de Lewis Hamilton.

À dix tours du terme de la course, Verstappen, solide leader, devançait Sergio Perez, Fernando Alonso, Carlos Sainz et Lewis Hamilton.

Verstappen remporte le Grand Prix de Bahreïn

On l'avait presque oublié, mais Max Verstappen faisait toujours la course en tête, largement devant son coéquipier. Sergio Perez naviguait à plus de 10 secondes de son voisin de garage alors que Fernando Alonso, décroché, assurait sa troisième place au général. L'espagnol y est allé de son petit mot à la radio en déclarant à son ingénieur "c'est une voiture très plaisante à piloter". L'espagnol devrait se méfier du "Karma".

Le classement du Grand Prix de Bahreïn 2023

1. Max Verstappen – Red Bull

2. Sergio Perez – Red Bull

3. Fernando Alonso - Aston Martin

4. Carlos Sainz – Ferrari

5. Lewis Hamilton – Mercedes

6. Lance Stroll – Aston Martin

7. George Russell - Mercedes

8. Valtteri Bottas – Alfa Romeo

9. Pierre Gasly - Alpine

10. Alexander Albon - Williams

11. Yuki Tsunoda - AlphaTauri

12. Logan Sargeant - Williams

13. Kevin Magnussen - Haas

14. Nyck de Vries - AlphaTauri

15. Nico Hülkenberg - Haas

16. Zhou Guanyu - Alfa Romeo

17. Lando Norris - McLaren

18. Esteban Ocon - Alpine - AB

19. Charles Leclerc - Ferrari - AB

20. Oscar Piastri - McLaren - AB