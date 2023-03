Ferrari - Changement de batterie pour Charles Leclerc

Thibaud Comparot

Dimanche 5 Mars 2023 15:21

Ferrari a changé la batterie de la SF-23 de Charles Leclerc avant le Grand Prix de Bahreïn.

Le Monégasque était le plus proche challenger de Red Bull lors de la première séance de qualification de l'année et a terminé troisième, derrière le Poleman, Max Verstappen et son coéquipier, Sergio Perez.

Toutefois, le Monégasque était provisoirement deuxième avant les derniers runs de Q3. Cependant, il a dû mettre pied à terre et n'est pas retourné en piste pour une seconde tentative. Ferrari avait alors annoncé qu'il n'y avait pas de problème sur la Ferrari numéro 16 et que le but était de conserver un jeu de pneus tendres pour la course.

Cette théorie peut maintenant mise en doute, en effet, la Scuderia a annoncé avoir changé la batterie ainsi que le boîtier de contrôle électronique avant la course de Bahreïn.

"La batterie est l'un des deux nouveaux réservoirs d'énergie autorisés pour la saison 2023 du championnat et cela est conforme à l'article 28.2 du règlement sportif 2023 de la Formule 1."

Avec l'approbation donnée par la FIA malgré les conditions de parc fermé, Leclerc ne subira pas de pénalité sur la grille de départ.

Mais des inquiétudes vont être soulevées quant à la fiabilité des monoplaces de la Scuderia après une série de problèmes l'année dernière. À savoir que seules deux batteries sont allouées par pilote et par saison.