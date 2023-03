Vasseur s'inquiète avant la course : " Il va falloir contrôler l'usure des pneus "

Thibaud Comparot

Dimanche 5 Mars 2023 13:26

Le directeur de la Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, se satisfait de la troisième et de la quatrième place obtenue par ses pilotes lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn. Cependant, il s'inquiète de la forte usure des pneus de la SF-23 pendant la course sur le circuit international de Sakhir.

La Scuderia présente un nouveau visage à la tête de l'écurie, Fred Vasseur, ancien directeur de l'écurie Alfa Romeo. Les qualifications à Bahreïn ont été le premier véritable point de mesure et avec un écart de trois dixièmes sur le poleman Max Verstappen, l'équipe est relativement satisfaite.

Néanmoins, la formation de Maranello ne devra pas seulement regarder vers l'avant, car Fernando Alonso a montré que l'Aston Martin avait également le rythme de course nécessaire pour se battre avec les meilleurs.

Ferrari s'inquiète de la dégradation de ses pneus lors de la course

Pour SpeedWeek.com, Vasseur donne des précisions sur les chances de Ferrari lors du Grand Prix de Bahreïn.

"En course, nous devons tout faire correctement et contrôler la dégradation des pneus", tel est le mot d'ordre pour la première course. Cependant, le développement est la clé pour Vasseur et un mauvais résultat à Bahreïn, dit-il, ne signifie pas tout.

"Nous avons eu de bonnes simulations de course. Mais la saison est longue et la course ici à Bahreïn n'est que la première étape d'un long chemin", ajoute le Français de 54 ans.

Leclerc - Un jeu de pneus tendres épargné

Charles Leclerc partira de la troisième place cet après-midi, juste derrière les RB19 de Perez et de Verstappen. Le Monégasque est descendu prématurément de sa voiture lors de la Q3, afin de se ménager du capital pneu pour la course.

"Partir de la deuxième ligne est en fait un bon résultat, car Charles est le seul pilote à disposer d'un jeu supplémentaire de pneus neufs", voilà comment Vasseur espère lutter contre l'usure des pneus.

Pour l'instant, Fred Vasseur semble satisfait des résultats obtenus jusqu'ici. "Au final, nous avons obtenu un bon résultat en qualification. Nous étions en première place à la fois en Q1 et Q2," a conclu le patron de l'équipe italienne.