Wolff déçu de la W14 - "Nous nous sommes trompés"

Thibaud Comparot

Dimanche 5 Mars 2023 11:01

Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, semble avoir jeté l'éponge sur le concept de zeropod des Flèches d'argent en F1. Russell et Hamilton s'élanceront de la sixième et de la septième place sur la grille de départ à Bahreïn.

Mercedes est la seule équipe à avoir conservé le concept de pontons latéraux "étroits" pour la nouvelle saison. Même Williams a abandonné ce concept au milieu de l'année 2022.

Stroll s'est également brisé un orteil lors de son accident de véloLire plus

Bien que l'équipe ait fait des progrès significatifs l'année dernière et ait été en mesure de remporter une victoire en course au Grand Prix de São Paulo, Mercedes s'est retrouvée distancée de six dixièmes par Red Bull et Max Verstappen lors des qualifications de Bahreïn.

Offrant une analyse sans détour de la situation avant la course, Wolff a déclaré : "Nous avons fait de notre mieux pendant l'hiver et maintenant, nous devons nous réunir, nous asseoir avec les ingénieurs, qui ne sont absolument pas intransigeants sur quoi que ce soit - il n'y a pas de vaches sacrées - et décider quelle est la direction de développement que nous voulons suivre afin d'être compétitifs pour gagner des courses."

"Ce n'est pas comme l'année dernière où vous marquez beaucoup de podiums et finalement vous y arrivez, je suis sûr que nous pouvons gagner des courses cette saison, mais c'est le moyen et le long terme que nous devons regarder et quelles décisions nous devons prendre."

"Nous nous sommes trompés" Wolff

Mercedes avait abordé la saison avec un certain optimisme en pensant qu'elle pourrait continuer là où elle s'était arrêtée en 2022. Elle pensait pouvoir être dans la course aux victoires après avoir atteint ses objectifs de développement pendant l'hiver.

Mais l'écart avec ses rivaux immédiats Red Bull et Ferrari a forcé Wolff à admettre que le concept de l'équipe n'est pas le bon.

"Nous nous sommes trompés l'année dernière, nous avons pensé que nous pourrions régler le problème en nous en tenant à ce concept de voiture et cela n'a pas fonctionné", a ajouté Wolff.

"Nous devons nous concentrer sur ce que nous pensons pouvoir être la bonne direction. Comprendre ce qui nous manque, donc les données de ce week-end sont très importantes."

Romain Grosjean en pole position à St. PetersburgLire plus

"Nous avons vu sur le GPS où nous manquons de performance et nous avons vu où nous sommes bons et nous devons juste déterminer ce que c'est, et si cela consiste à coller de plus gros sidepods sur la voiture ou des choses vraiment subtiles qui apportent de la performance, c'est une autre question."

"Définitivement, au sein du groupe, nous allons nous embarquer sur des chemins inexplorés."